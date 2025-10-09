Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Yaşam
İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar düşüyor! Sağanak günlerce sürecek

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Hafta sonu dahil önümüzdeki 4-5 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği bildirildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini açıkladı. Hafta sonu dahil 4-5 günü kapsayan günlerde sıcaklıklar 6 derece birden düşecek. Ayrıca yarın ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde , , Düzce'nin kuzey ilçelerinde ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli bekleniyor.

İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar düşüyor! Sağanak günlerce sürecek

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Pazar günü ise Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyleyen Macit, vatandaşları ve su baskınına karşı uyardı.

Yarın Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceği bilgisini veren Macit, "Cumartesi de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak görülmesini bekliyoruz." dedi.

Pazar günü yağışların Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini bildirdi.

İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar düşüyor! Sağanak günlerce sürecek

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Macit, İstanbul'da cumartesi günü yağış görüleceğini ve hava sıcaklığının 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

Ankara'da gece sıcaklıklarının düştüğünü söyleyen Macit, cumartesi sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini aktardı.

Macit, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağını kaydetti.

İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıklar düşüyor! Sağanak günlerce sürecek
