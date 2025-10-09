Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Trafik kilitlendi: Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. İBB trafik haritasından alınan verilere göre; trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Araçlar dur-kalk yaparak ilerliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 09:06

AKOM, meteoroloji ve valilikten yapılan peş peşe açıklamaların ardından İstanbul'da kuvvetli başladı. İstanbullular güne gri, soğuk ve yağmurlu bir havayla uyandı. Sağanakla birlikte megakentte hayat felç oldu.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Trafik kilitlendi: Yola çıkacaklar dikkat

OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

İBB trafik haritasından alınan son verilere göre, trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Anadolu yakasında ise yoğunluk yüzde 90'a ulaştı.

Yağış nedeniyle otobüs duraklarındaki oluşan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Trafik kilitlendi: Yola çıkacaklar dikkat

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASINDA YÜZDE 90'LARA ULAŞTI

Kentin Anadolu Yakası'nda bir çok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geliyor.

Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar bir çok bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Trafik kilitlendi: Yola çıkacaklar dikkat

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'den başlıyor.

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çeşme'de sağanak felaketi! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu
ETİKETLER
#hava durumu
#sağanak
#İstanbul/trafik Kazası
#İstanbul Yağmuru
#Trafik Felci
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.