Çeşme'de sağanak felaketi! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'in popüler tatil beldesi Çeşme, gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından su baskın yaşandı. Yağmur sularının sele dönüşmesiyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar güvenli alanlara sığınırken, kısa sürede yağan yağmur suları sele dönüştü. Tıkanan rögarların da etkisiyle cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.