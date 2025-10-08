İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için günler öncesinden uyardığı sağanak yağış 2 gündür etkisini gösteriyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanağın etkisini daha fazla olurken yağış sonrası vatandaşlar, barajlardaki son durumu oldukça merak ediyor...

SAĞANAK BARAJLARI DOLDURDU MU?

Peki İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası barajların doluluk oranı ne oldu? İSKİ verilerine göre; 7 Ekim'de yüzde 26.65 olan genel doluluk oranı 8 Ekim'de 26,4'e düştü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 16,85

Papuçdere Barajı yüzde 13,2

Sazlıdere Barajı yüzde 29,36

Büyükçekmece Barajı yüzde 31,25

Alibeyköy Barajı yüzde 15,6

Terkos Barajı yüzde 32,6

Kazandere Barajı yüzde 2,34

Elmalı Barajı yüzde 50,16

Darlık Barajı yüzde 41,24

Istrancalar Barajı yüzde 23,3

