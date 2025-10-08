Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak sonrası barajlardaki son durum oldukça merak ediliyordu. Yağmur sonrası çok az da olsa bir artış beklenen barajlarda düşüş sürüyor. İşte İstanbul barajlarında son durum...

KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
08.10.2025
09:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
10:08

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) için günler öncesinden uyardığı sağanak 2 gündür etkisini gösteriyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanağın etkisini daha fazla olurken yağış sonrası vatandaşlar, barajlardaki son durumu oldukça merak ediyor...

İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu

SAĞANAK BARAJLARI DOLDURDU MU?

Peki İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası barajların ne oldu? İSKİ verilerine göre; 7 Ekim'de yüzde 26.65 olan genel doluluk oranı 8 Ekim'de 26,4'e düştü.

İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı yüzde 16,85
  • Papuçdere Barajı yüzde 13,2
  • Sazlıdere Barajı yüzde 29,36
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 31,25
  • Alibeyköy Barajı yüzde 15,6
İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu
  • Terkos Barajı yüzde 32,6
  • Kazandere Barajı yüzde 2,34
  • Elmalı Barajı yüzde 50,16
  • Darlık Barajı yüzde 41,24
  • Istrancalar Barajı yüzde 23,3
İstanbul barajları alarm veriyor! Sağanak da dolduramadı: Kazandere resmen kurudu

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

ETİKETLER
#istanbul
#yağış
#meteoroloji
#barajlar
#doluluk oranı
#Metrol İstanbul
#Gündem
