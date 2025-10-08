Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yapılan düzenlemede yabancı plakalı taşıtların idari para cezalarında bilgi paylaşımı ve cezaların tahsiline ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

08.10.2025
saat ikonu 08:52
08.10.2025
saat ikonu 08:52

Hazine ve Maliye, İçişleri, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca hazırlanan "Yabancı Plakalı Taşıtların Faaliyetlerine Dair 4925 Sayılı Kanun ile 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin " Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

Yönetmelikle, sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için ilgili kanun hükmünde kararname kapsamında verilen idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, mevzuata aykırı hareket eden yabancı plakalı taşıtlara yetkili kurumlarca idari para cezası karar tutanağı düzenlenecek.

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

İDARİ PARA CEZASI

Tutanaklara ilişkin bilgiler anında elektronik ortama aktarılacak. Belediyelerce düzenlenen elektronik veya basılı idari para cezası karar tutanaklarının sistem girişleri usulüne uygun olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

Tutanakların bilgileri anlık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne aktarılacak. Bilgiler, idari para cezalarının tahsilinde veri olarak kullanılacak. İdari para cezasını düzenleyen yetkili kurum, tahsil edilen idari para cezalarına ilişkin verileri Muhasebat Genel Müdürlüğü sisteminden sorgulayarak alabilecek. Tutanaklarının muhatabına tebliği halinde, idari para cezasına ilişkin tutanakların bilgilerine ek olarak tebliğ tarihi Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

İlgilisine tebliğ edilmiş ve kesinleştiği halde süresinde ödenmemiş idari para cezaları ilgili kanun kapsamında takip edilmek üzere cezayı veren kurum tarafından ilgili vergi dairesine aktarılacak.

Bu idari para cezasının Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimleri tarafından tahsil edilmesi halinde, tahsilata ilişkin veriler cezayı kesen kurumca Gelir İdaresi Başkanlığına iletilecek. Yabancı sürücüye düzenlenen idari para cezası karar tutanakları ve varsa taşıtın yaptırımlardan muafiyetine ilişkin tutanaklar Göç İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

GÜMRÜKTE ÖDEME SEÇENEĞİ

Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara ve/veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları cezayı veren kuruma, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri ve bu birimlere bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlerine, vergi dairelerine, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve/veya Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka veya PTT şubelerine ödenebilecek.

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

ÖDEME ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Banka veya kredi kartıyla tahsilatın yapılabildiği hudut kapılarında, söz konusu cezaların banka veya kredi kartı aracılığıyla da ödenmesi mümkün olacak. Yabancı plakalı taşıtların faaliyetleri kapsamında, bu taşıtlara veya şoförüne düzenlenen idari para cezaları, sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu cezalardan ilgilisine tebliğ edilmemiş olanlar, tahsil edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacak. İdari para cezasının yasal dayanağı ve itiraz süreci de dahil yazılı veya elektronik formatta muhataplarına yapılacak ek bilgilendirmelerin usulü ve buna ilişkin varsa ek veri paylaşımlarına ilişkin hususlar yetkili kurumlar arası yapılacak protokolle belirlenecek.

Plaka cezasında yeni dönem başladı: Anlık takip edilecek

Tebliğ edilip edilmediğine veya kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın idari para cezaları gümrüklerdeki muhasebe birimlerine de ödenebilecek.

Yabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden bildirilmesi halinde, cezanın tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına idaresince izin verilmeyecek.

Altın rekor kırıyor onlar zengin oluyor! İşte altın mevduatı en yüksek şehirler
Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı
ETİKETLER
#yönetmelik
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#gümrük
#Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
#Yabancı Plakalı Taşıtlar
#İdari Para Cezaları
#Ekonomi
