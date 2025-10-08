İstanbul güne yağmurla başladı: Trafik yüzde 83'ü gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün başlayan yağmur, bu sabah da etkisini göstermeye devam etti.



Sabahın ilk ışıklarında işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.





TRAFİK YÜZDE 83 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

İBB verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda yüzde 83 olarak ölçüldü. Yağışların gün boyu aralıklarla etkili olabileceği öğrenildi.