11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Sonbahar mevisimi Türkiye'de etkisini hissettiriyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara'daki birçok ilde etkili olan sağanakla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçti. Son yapılan tahminlere göre bazı bölgelerde sağanak ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.

2 BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL, SU BASKINI VE HEYELANA DİKKAT

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

SABAH VE GECE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

11 İLDE SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyarı yaptığı iller; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Yalova, İzmir ve Manisa.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (26 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.