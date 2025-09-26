Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. Marmara ve Ege'deki 11 ilde ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 08:20
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 08:35

mevisimi Türkiye'de etkisini hissettiriyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara'daki birçok ilde etkili olan sağanakla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçti. Son yapılan tahminlere göre bazı bölgelerde ve fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül 2025 tarihli raporunu yayınladı.

2 BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Balıkesir’in ve Kastamonu'nun kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

SEL, SU BASKINI VE HEYELANA DİKKAT

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden , su baskını ve heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

SABAH VE GECE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BUDO'ya olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi

11 İLDE SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

'nin sarı kodla uyarı yaptığı iller; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, Yalova, İzmir ve Manisa.

11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (26 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
  • BURSA °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • ÇANAKKALE °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • BURDUR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

  • ANKARA °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • DÜZCE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu
  • SİNOP °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu
11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ARTVİN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
  • RİZE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
  • SAMSUN °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
11 ilde 'sarı' alarm... Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtınaya dikkat!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#meteoroloji
#sonbahar
#sel
#sağanak
#Fırtına Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.