Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre perşembe günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Yağmurun İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olması bekleniyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (25 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

°C, 28°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

°C, 33°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

°C, 30°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

°C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

°C, 32°C Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

°C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

°C, 28°C Az bulutlu ve açık ÇANKIRI °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

°C, 30°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

°C, 26°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinden sonra Samsun'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

°C, 24°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

°C, 22°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

°C, 29°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.