Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, bugün 2 bölgede sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ile birlikte toplam 11 ilde sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise sis ve pus etkili olacak. Sıcaklık 5 derece azalacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 07:38
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 07:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül 2025 tarihli raporunu paylaştı. Rapora göre perşembe günü 'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyıları yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI

Yağmurun , Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olması bekleniyor.

Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer görülecek.

Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (25 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BURSA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANAKKALE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık
  • ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
  • BURDUR °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
  • HATAY °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • SİNOP °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
  • ZONGULDAK °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinden sonra Samsun'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ARTVİN °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • RİZE °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 24°C
    Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
  • TRABZON °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık
  • KARS °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık
  • MALATYA °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık
  • VAN °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji tarih verdi: Sağanak yağış geliyor
ETİKETLER
#Türkiye
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#sağanak
#sis
#pus
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.