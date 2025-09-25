Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre, bugün 2 bölgede sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ile birlikte toplam 11 ilde sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde ise sis ve pus etkili olacak. Sıcaklık 5 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre perşembe günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
11 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ALARMI
Yağmurun İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olması bekleniyor.
SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (25 EYLÜL 2025)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Düzce çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının, gece saatlerinden sonra Samsun'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı