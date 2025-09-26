BUDO'ya olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edildi.

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; Marmara’da rüzgar cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.