Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

BUDO'ya olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde yarın şiddetli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle 6 BUDO seferi iptal edildi.

BUDO'ya olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 02:05
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 02:05

Bursa Deniz Otobüslerinin () yarın yapılması planlanan bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle edildiği açıklandı.

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz nedeniyle yapılamayacak.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ile saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edildi.

BUDO'ya olumsuz hava engeli: Seferler iptal edildi

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre; ’da rüzgar cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı
ETİKETLER
#marmara
#fırtına
#marmara denizi
#budo
#hava koşulları
#iptal
#Gündem
