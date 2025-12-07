Görüntüler şoke etti! Anne ve babası yolcu çocuk şoför oldu

Esenyurt'ta yaşı küçük olan bir çocuk, anne ve babasının yanında direksiyona geçip araba kullandığı anlar bir motosiklet sürücüsünün kamerasına takıldı. Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler küçük yaşta bir çocuk, anne ve babasının yanında direksiyona geçti. 07 BAK 392 plakalı otomobille trafiğe çıkan çocuğa denk gelen motosiklet sürücüsü o anları sosyal medyada "Sorumsuzluk" başlığı ile paylaştı. Görüntülerde, küçük çocuğun ailesinin yanında trafiğe çıktığı ve motosikletlinin tepki gösterdiği anlar yer aldı. Öte yandan küçük yaşta çocuğu direksiyon başına geçiren ailenin otomobilin içerisinde çocuğun otomobil kullandığı anları cep telefonu ile kaydettiği de görüldü.