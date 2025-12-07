Kombiyi çalıştırmadan önce mutlaka yapın! Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşürüyor

Kategoriler
Kombileri çalıştırma mevsimi geldi. Dışarıdan eve geldiğinde sıcacık bir ortama girmek herkesin hayali. Ancak bu konfora ulaşmak doğalgaz faturalarının deyim yerindeyse uçuşa geçmesine neden oluyor. Kış aylarında bütçeleri derinden sarsan bu durumun önüne geçmek ise tahmin edildiğinden daha kolay. Çünkü birkaç basit kontrol doğalgaz faturasını yüzde 30 oranında düşürüyor…
Doğru şekilde kullanılmayan kombiler kabarık doğal gaz faturalarının birinci faili olarak görülüyor. Yüksek gelen faturaları düşürmek için ise kombide bazı basit kontrollerin yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Üstelik bu sayede yapılan tasarruf doğalgaz faturalarında yüzde 30 oranında bir düşüş sağlıyor.
Doğalgaz faturasını düşürmek için yapılacaklar listesinde uzun zamandır çalışmayan bir kombiyi direkt olarak çalıştırmamak bulunuyor. Uzmanlar bir süredir çalışmayan kombilerin aniden çalıştırılmasının hem tehlikeli hem de maliyet açısından riskli olduğunu belirtiyor.
Bunun için kombiyi çalıştırmayı düşünüyorsanız öncelikle kombinin ve peteklerin bakımını yapmak, enerji verimliliği açısından oldukça faydalı olacaktır.
Diğer yandan kombilerin yıllık olarak rutin kontrollerinin yapılması da hem enerji tasarrufu sağlayacağı hem de kombinin ömrünü uzatacağı için kesinlikle tavsiye ediliyor.
Profesyonel ellerde yapılan kombi bakımları yaz aylarında biriken toz ve tortuların giderilmesini sağlıyor. Böylelikle gazın yanma verimi artarken, doğalgaz faturalarında ise gereksiz kabarmanın önüne geçiyor.
Kombilerde düzenli temizlik ve filtre kontrolü yapılmadığında petekler daha geç ısınıyor. Hal böyle olunca istediği verimi alamayan ev halkı kombinin ayarını yükselttikçe yükseltiyor. Bu ise yüksek bir doğalgaz faturasına davetiye çıkartıyor. Faturayla birlikte cebinizden çıkan tutarın yanı sıra bu durum kombinin ömrünü kısaltacağı için ileriki dönemlerde kombi masrafına da yol açıyor.
Kombilerin bakımlarının yanı sıra peteklerin bakımı da fatura açısından büyük önem taşıyor. Bunun için kombiyi çalıştırmadan önce peteklerin havasının mutlaka alınması gerekiyor. Çünkü, bu hava alınmadığında su sirkülasyonu bozuluyor ve bazı petekler sıcak su ile buluşamadığı için soğuk kalıyor. Bu durum ise ortamın yeteri kadar ısınmasının önüne geçiyor. Pek çok kişi bu odaların ısısını artırmak için kombinin ayarını yükseltmeyi tek çare olarak görürken elbette doğalgaz faturaları da aynı oranda yükseliyor. Kısaca özetlemek gerekirse, peteklerin havasının alınması tüm odaların aynı şekilde ısınmasını sağlayabilirsiniz.
Doğalgazı verimli ve tasarruflu şekilde kullanabilmek için kontrol edilmesi gereken bir diğer nokta ise basınç ve vana kontrolleridir. Uzmanlar, bu konunun hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor ve uzun süre kapalı kalan termostatik vanaların sıkışmaya yo açacağını ve bu sıkışmanın ise ısının eşit dağılmasını engelleyeceğini belirtiyor.
Verimli bir ısı performansı için ise kombinin basınç ayarının 1,5 bar civarında tutulması gerekiyor. Belirtilen orandan yüksekte olan basınç su sızıntısına neden olurken, düşük basınç ise ısınma sorununa neden oluyor. En doğru ayarda kullanılan kombinin ise doğalgaz faturalarında yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlayacağı belirtiliyor.