Kombiyi çalıştırmadan önce mutlaka yapın! Doğalgaz faturasını yüzde 30 düşürüyor

DİREKT ÇALIŞTIRMAYIN

Doğalgaz faturasını düşürmek için yapılacaklar listesinde uzun zamandır çalışmayan bir kombiyi direkt olarak çalıştırmamak bulunuyor. Uzmanlar bir süredir çalışmayan kombilerin aniden çalıştırılmasının hem tehlikeli hem de maliyet açısından riskli olduğunu belirtiyor.

Bunun için kombiyi çalıştırmayı düşünüyorsanız öncelikle kombinin ve peteklerin bakımını yapmak, enerji verimliliği açısından oldukça faydalı olacaktır.