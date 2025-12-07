Gayrimenkul alacaklara kritik 15 gün uyarısı! Bu dönemi iyi değerlendirin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge ile, önümüzdeki yıl uygulanacak emlak vergisi değerlerine önemli bir üst sınır getirildi. Buna göre, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla 2 katı olabilecek. 2027-2029 döneminde ise vergi değerleri, bir önceki yıl matrahlarının yeniden değerleme oranı kadar artırılması yöntemiyle belirlenecek.

Peki Emlak vergisinde getirilen sınır ne anlama geliyor? Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş şu ifadeleri kullandı: