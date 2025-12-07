YASTIĞINIZIN ÖMRÜNÜ TAMAMLADIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Ne kadar temizlerseniz temizleyin, her yastığın bir kullanım ömrü vardır. Uyku Vakfı (Sleep Foundation), yastıkların hijyen ve boyun sağlığı açısından her 1 ila 2 yılda bir yenisiyle değiştirilmesini önermektedir. Yastığınızın değişim zamanının gelip gelmediğini anlamak için basit bir test yapabilirsiniz: Yastığı ortadan ikiye katlayın ve bırakın. Eğer yastık hemen eski formuna dönmüyorsa ve katlanmış halde kalıyorsa, içindeki dolgu malzemesi özelliğini yitirmiş ve artık içinde çok fazla atık birikmiş demektir. Eski yastıklarınıza duygusal bir bağla tutunmak yerine, onları yenilemek hem uyku kalitenizi artıracak hem de sizi ve ailenizi gece boyu soluyacağınız alerjenlerden koruyacaktır. Sağlıklı bir uyku, sadece konforlu bir yatakta değil, hijyenik bir yastıkta başlar.