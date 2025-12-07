Menü Kapat
12°
Editor
 Berkay Alptekin

Beşiktaş’a eski toprak! Yıldız isim yeniden listede

Beşiktaş, sol bek, stoper, orta saha ve hücum pozisyonlarında takviye arıyor. Chelsea'li Axel Disasi'nin yanı sıra Glasgow Rangers oyuncusu Nicolas Raskin da transfer hedefleri arasında. Raskin, yaz döneminde de Beşiktaş'ın ilgisini çekmişti ancak imza atmamıştı. Siyah-beyazlılar oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’a eski toprak! Yıldız isim yeniden listede
'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar öncelikle sol bek, stoper ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Hücuma yapılacak takviyenin kanat ya da santrfor bölgesine planlandığı belirtiliyor. Bu çerçevede, yaz döneminde de adı anılan Chelsea’li Axel Disasi için yürütülen girişimlerin sürdüğü aktarılıyor.

Bir diğer hedefin ise orta sahada forma giyen Glasgow Rangers oyuncusu Nicolas Raskin olduğu dile getiriliyor.

Teknik direktör 'ın istediği gibi hem 6 hem de 8 numarada oynayan Raskin, Disasi gibi yaz döneminde Beşiktaş'ın ilgi alanında bulunuyordu ancak Avrupa'nın elit liglerinde forma giymek istediğini belirterek kendisine yapılan teklifi geri çevirmişti.

Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

KİM BU RASKİN?

23 Şubat 2001 doğumlu Nicolas Raskin'in piyasa değeri 12 milyon Euro. Glasgow Rangers formasını 120 kez giyen Belçikalı futbolcu, 8 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.

Ülkesinde ise Standard Liege ve Gent'te oynadı. Belçika Milli Takımı ile 9 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Raskin bu sezon 25 maça çıkarken 2 gol attı, 4 asist yaptı.

