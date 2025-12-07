Galatasaray, Muhammed Salah'ı istiyor! Kesenin ağzı açıldı, teklif dudak uçuklattı

Süper Lig'de üst üste şampiyon olan Galatasaray, 4. şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Victor Osimhen, Leroy Sané ve Wilfried Singo gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir yıldızın daha peşinde...

Fichajes'in haberine göre; şampiyonluk yaşadığı Liverpool’da artık ilk 11’de daha az şans bulmaya başlayan yıldız futbolcu Mohamed Salah’ın, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Premier Lig devinden ayrılmak istediği iddia ediliyor.

YILLIK 19 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Hem Avrupa hem de Suudi Arabistan ekipleriyle adı anılan Salah için Galatasaray’ın da devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuya yıllık 19 milyon euroya varan bir teklif sunarak onu ilk 11’in vazgeçilmez ismi yapmayı planladığı ifade ediliyor.

19 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Geçen sezon Liverpool’un şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mısırlı yıldız, bu sezon ise daha az forma şansı bulduğu için 19 maçta beş gol ve üç asistlik bir katkı verebildi.