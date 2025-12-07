Galatasaray harekete geçti! İtalyan devinin golcüsü listede

Yıldız golcüsü Victor Osimhen’i Afrika Kupası’na göndermeye hazırlanan Galatasaray, diğer forvet Mauro Icardi’nin performansını yeterli görmüyor. Sakatlıktan döndükten sonra bir türlü ritim yakalayamayan Icardi'nin yerine alternatif arayışları başladı.

ASLAN’A MEKSİKA ATEŞİ

Galatasaray'da şimdilik İtalya'dan Santiago Gimenez ismi öne çıktı. Geçen sezon 30 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Milan’da beklentileri karşılayamayan Meksikalı yıldız için harekete geçildi.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

24 yaşındaki santrforun ara transfer döneminde kiralanma ihtimali değerlendiriliyor. Bu sezon İtalyan devinde 11 maça çıkan Gimenez, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.