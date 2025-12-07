Menü Kapat
12°
Spor
 | Burak Ayaydın

Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!

Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United ve Liverpool sahaya çıktı. İlk 45 dakikası golsüz geçen mücadele, ikinci yarıda ise adeta mevsim değiştirdi ve gol yağmuruna tutuldu.

Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!
, Premier Lig'de Leeds United'a konuk oldu. Tüm gollerin ikinci devrede atıldığı müsabaka, son dakika şokuyla 3-3 beraberlikle sona erdi.

Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!

LIVERPOOL'DAN SON DAKİKADA PUAN KAYBI

Arne Slot ile zor dönemlerden geçen Liverpool, Hugo Ekitike'nin (48, 50) art arda attığı gollerle ikinci yarıya 2-0 ile başladı! Ardından ise Leeds United Dominic Calvert-Lewin (73-P) ve Anton Stach (75) ile skoru eşitlerken, Liverpool'da ise Dominik Szoboszlai (80) sahneye çıktı ve Premier Lig devini 3-2 öne geçirdi. En nihayetinde ise maçın böyle bitmesi beklenirken, ev sahibi 90+6'da Ao Tanaka ile zoru başardı ve yüksek tempolu maç 3-3 sona erdi.

Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!

LIVERPOOL'DA ARNE SLOT İÇİN GERİ SAYIM

Liverpool'u geçen sezon Premier Lig şampiyonu yapan Arne Slot, an itibarıyla ise kulüpteki uzun süren krizin başrolünde yer alıyor ve çözüm süreci çok ağır ilerliyor.

Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!

Sıkça Sorulan Sorular

LIVERPOOL PREMIER LIG'DE KAÇINCI SIRADA?
Arne Slot'un öğrencileri, 23 puan ile 8. basamakta konumlandı.
