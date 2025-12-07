Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!

Kategoriler
Liverpool, Premier Lig'de Leeds United'a konuk oldu. Tüm gollerin ikinci devrede atıldığı müsabaka, son dakika şokuyla 3-3 beraberlikle sona erdi.
Arne Slot ile zor dönemlerden geçen Liverpool, Hugo Ekitike'nin (48, 50) art arda attığı gollerle ikinci yarıya 2-0 ile başladı! Ardından ise Leeds United Dominic Calvert-Lewin (73-P) ve Anton Stach (75) ile skoru eşitlerken, Liverpool'da ise Dominik Szoboszlai (80) sahneye çıktı ve Premier Lig devini 3-2 öne geçirdi. En nihayetinde ise maçın böyle bitmesi beklenirken, ev sahibi 90+6'da Ao Tanaka ile zoru başardı ve yüksek tempolu maç 3-3 sona erdi.
Liverpool'u geçen sezon Premier Lig şampiyonu yapan Arne Slot, an itibarıyla ise kulüpteki uzun süren krizin başrolünde yer alıyor ve çözüm süreci çok ağır ilerliyor.