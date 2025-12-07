Liverpool yine takıldı: İkinci yarıda 6 gol!

Liverpool, Premier Lig'de Leeds United'a konuk oldu. Tüm gollerin ikinci devrede atıldığı müsabaka, son dakika şokuyla 3-3 beraberlikle sona erdi.

LIVERPOOL'DAN SON DAKİKADA PUAN KAYBI

Arne Slot ile zor dönemlerden geçen Liverpool, Hugo Ekitike'nin (48, 50) art arda attığı gollerle ikinci yarıya 2-0 ile başladı! Ardından ise Leeds United Dominic Calvert-Lewin (73-P) ve Anton Stach (75) ile skoru eşitlerken, Liverpool'da ise Dominik Szoboszlai (80) sahneye çıktı ve Premier Lig devini 3-2 öne geçirdi. En nihayetinde ise maçın böyle bitmesi beklenirken, ev sahibi 90+6'da Ao Tanaka ile zoru başardı ve yüksek tempolu maç 3-3 sona erdi.

LIVERPOOL'DA ARNE SLOT İÇİN GERİ SAYIM

Liverpool'u geçen sezon Premier Lig şampiyonu yapan Arne Slot, an itibarıyla ise kulüpteki uzun süren krizin başrolünde yer alıyor ve çözüm süreci çok ağır ilerliyor.