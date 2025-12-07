Saç çıkarmayı yüzde 539 artıran ilaç geliştirildi: Milyonlarca erkeği ilgilendiren müjde

Erkeklerin yaş aldıkça karşılaştığı en büyük estetik kaygılardan biri olan saç dökülmesi konusunda tıp dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Cosmo Pharmaceuticals, erkek tipi kellik (androgenetik alopesi) tedavisi için geliştirdiği topikal ilacı Clascoterone'un 3. faz klinik deney sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Elde edilen veriler, kellik tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Şirketin açıklamasına göre, söz konusu ilacı kullanan deneklerde, plasebo grubuna kıyasla saç miktarında ciddi bir artış gözlemlendi.

Hatta öyle ki, yapılan denemelerin birinde saç restorasyonunda yüzde 539 oranında iyileşme kaydedildiği vurgulandı.

30 YILIN ARDINDAN GELEN İLK YENİ SINIF İLAÇ

Mevcut durumda erkek tipi kellik için Minoxidil ve Finasteride gibi ilaçlar veya saç ekimi gibi cerrahi müdahaleler bulunuyor. Ancak bu yöntemlerin maliyet, yan etki veya her insanda işe yaramama gibi dezavantajları olabiliyor.

Clascoterone, gelecek yıl FDA onayı alması halinde, son otuz yıldır erkek tipi kellik için piyasaya sürülen "ilk tamamen yeni tedavi yöntemi" olma özelliğini taşıyacak.

Dublin merkezli Cosmo Pharmaceuticals, geliştirilen ürünün yeni bir kellik ilacı sınıfının öncüsü olmasını umuyor. Bir "androjen reseptör inhibitörü" olan ilaç, saç köklerinin kaybına neden olan hormonları doğrudan hedef alıyor.

Şirket yetkilileri ayrıca, topikal olarak uygulanan ilacın vücut tarafından sistemik olarak emilmediğini ve potansiyel yan etki riskini en aza indirdiğini savunuyor.

BİN 500 HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

Şirketin yürüttüğü iki önemli çalışmaya, erkek tipi kellik teşhisi konmuş yaklaşık bin 500 hasta katıldı. Gönüllüler rastgele gruplara ayrılarak, kafa derilerinin etkilenen bölgelerine yüzde 5'lik Clascoterone çözeltisi uygulandı.

Her iki denemede de hedeflenen birincil amaca ulaşıldı. Bir çalışmada yüzde 539'luk rekor artış görülürken, diğerinde yüzde 168'lik bir iyileşme saptandı.

Cosmo CEO'su Giovanni Di Napoli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük iki Faz III çalışmasında görülen güçlü etkinlik ve olumlu güvenlik profili ile Clascoterone yüzde 5 topikal solüsyon, hastalar için temelde daha iyi bir tedavi paradigmasının kapılarını aralıyor."

SIRADA FDA ONAYI VAR

Denemeler sırasında kaydedilen yan etkilerin çoğunun ilaçla doğrudan ilişkili olmadığı ve tedavinin güvenli bulunduğu ifade edildi.

Şirket, önümüzdeki bahar aylarında gerekli olan 12 aylık takip güvenlik çalışmasını tamamlamayı hedefliyor. Hemen ardından hem ABD hem de Avrupa Birliği'nde onay için başvuru yapılması planlanıyor.

Tahminlere göre 50 yaşına gelen erkeklerin yüzde 50'si kellik sorunu yaşıyor. İlacın onaylanması durumunda, geniş bir hasta kitlesine ulaşması bekleniyor.