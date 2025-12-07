Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Sağlık
 Nalan Güler Güven

Çalışmalar kanıtladı: Damlataş Mağarası astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor! Günde sadece yarım saat durmak yetiyor

Alanya'nın önemli turizm noktalarından biri olan sıcak ve nemli havasıyla da tanınan Damlataş Mağarası yalnızca doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda astım ve KOAH hastalarına iyi geldiği yönündeki bilimsel çalışmalarla da ilgi çekiyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
10:10
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
10:24

Doğal oluşumunun yüzlerce yıl sürdüğü düşünülen 'nın bilinen en eski mağarası olan Damlataş Mağarası, yaklaşık 15-20 derece sıcaklık, yüksek nem ve düşük seviyedeki radyoaktivite özellikleriyle özellikle solunum rahatsızlıkları bulunan ziyaretçilerin tercih ettiği bir nokta haline geldi.

Çalışmalar kanıtladı: Damlataş Mağarası astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor! Günde sadece yarım saat durmak yetiyor

2025'TE ALANYA'NIN EN POPÜLER LOKASYONU OLDU

Damlataş Mağarası, hem doğal güzelliği hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla 2025 yılında da Alanya'nın en çok ilgi çeken turistik değerlerinden biri olmayı sürdürdü. Doğal güzellikleri ve sağlık açısından faydalı olan mağaraya geçen sene 250 bin kişi ziyaret ederken, bu sene ise 270 bin kişi ziyaret etti.

Çalışmalar kanıtladı: Damlataş Mağarası astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor! Günde sadece yarım saat durmak yetiyor

KÜLTÜREL MİRASI

Damlataş mağarasının girişinde esnaflık yapan Halil Tamuroğlu "Damlataş Mağarası Alanya'nın kültürel miraslarından birisi." dedi.

Çalışmalar kanıtladı: Damlataş Mağarası astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor! Günde sadece yarım saat durmak yetiyor

"15 GÜN BOYUNCA GÜNDE YARIM SAAT DURMAK YETİYOR"

Tamuroğlu, "Damlataş Mağarasında ve KOAH hastalarına mağara şifa oluyor. Mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan hastalara şifa olduğu söyleniyor. Astım ve KOAH hastalığının geçtiği biliniyor. Sene boyunca yerli ve yabancı misafirleri bu mağara ağırlıyor. Birçok misafir burada şifa buluyor. Alanyamızın görülmesi gereken güzide bir yeridir'' dedi.

Çalışmalar kanıtladı: Damlataş Mağarası astım ve KOAH hastalarına şifa oluyor! Günde sadece yarım saat durmak yetiyor
#astım
#Alanya
#Damlataş Mağarası
#Turistik Yer
#Sağlık Turu
#Doğal Güzellik
#Koah
#Sağlık
