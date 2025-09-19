Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 Sumru Tarhan

Antalya yangın söndürüldü mü son dakika? Aksu ve Alanya ilçelerinde yangın ilerliyor

Alanya'da meydana gelen yangın dün gece yaşanırken bölgelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Son dakika Antalya yangını söndürüldü mü merak edildi.

Antalya yangın söndürüldü mü son dakika? Aksu ve Alanya ilçelerinde yangın ilerliyor
’nın Ali Efendi Mahallesi’nde meydana gelen kısa süre içerisinde geniş alana yayıldı.

ANTALYA ALANYA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Dün 23.00 civarında Alanya’nın Ali Efendi Mahallesi’nde çıkan yangın sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Tüm gece etkili olan nedeniyle alevlerle mücadele etmek zoru olurken sabah saatlerinde havadan da destek sağlandı. Birçok sera ve metruk ev kullanılamaz hale gelirken enerjisinin düşürüldüğü belirtildi.

Antalya yangın söndürüldü mü son dakika? Aksu ve Alanya ilçelerinde yangın ilerliyor

ALANYA YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Dün gece 23.00 civarında Alanya’nın Ali Efendi Mahallesi’nde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayılırken ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgede yangın söndürme çalışmaları son hızla sürerken alevlerin enerjisinin düşürüldüğü öğrenildi.

Antalya ve Muğla'da orman yangını: Alevler yerleşim yerine sıçradı
