Antalya yangın söndürüldü mü son dakika? Aksu ve Alanya ilçelerinde yangın ilerliyor

ANTALYA ALANYA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Dün 23.00 civarında Alanya’nın Ali Efendi Mahallesi’nde çıkan yangın sonrasında ekipler bölgeye sevk edildi. Tüm gece etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerle mücadele etmek zoru olurken sabah saatlerinde havadan da destek sağlandı. Birçok sera ve metruk ev kullanılamaz hale gelirken enerjisinin düşürüldüğü belirtildi.

ALANYA YANGINI SÖNDÜ MÜ?

