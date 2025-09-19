Menü Kapat
SON DAKİKA!



Canlı Anlatım

19.09.2025

2 İLDE ORMAN YANGINI

Antalya'nın Aksu ve Alanya ilçelerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alanya'da ise rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Bazı evler tahliye edilirken bölgede elektrikler tedbir amaçlı kesildi. Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçelerinde de orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. İşte yangınlarla mücadelede son durum...

Tarih 07:14

7 YANGINDAN 4'Ü SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.

Tarih 07:04

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Antalya’nın Alanya ilçesi Ali Efendi Mahallesi’nde gece başlayan orman yangını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

Gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, sabah saatlerinde helikopterler destek verirken itfaiye ekipleri alevlere karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının başlamasının üzerinden 8 saat geçerken birçok sera kullanılamaz hale geldi. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Ali Efendi Mahallesi tamamen tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Tarih 05:57

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının etkili olduğu Aliefendi Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Alevler, sera ve bahçelerde de hasara neden oldu.

Tarih 05:09

YANGIN DRON KAMERASINDA

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.

Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi. Yangının geniş bir alana yayıldığı ve ekiplerin yoğun mücadelesi kameraya yansıdı.

Tarih 03:17

MİLAS'TA BÜYÜK YANGIN

Orman yangınlarının bir başka adresi Muğla'nın Milas ilçesi oldu. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Tarih 03:10

ALANYA KAYMAKAMI: CAN KAYBI YOK

Alanya'daki yangının ilk anlarından itibaren Aliefendi Mahallesi’nde söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek sahada ekiplerle birlikte koordinasyonu sağlayan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Aliefendi Mahallemizde başlayan ve İspatlı Mahallemizi de etkileyen yangına müdahale etmek üzere ilgili tüm kurum ve ekiplerimizi derhal seferber etmiş bulunmaktayız. Maalesef bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılım göstermektedir. Çok şükür, şu ana kadar bir can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Tarih 03:01

KÖYCEĞİZ YANIYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Tarih 02:45

FETHİYE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede zeytinliğe sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Tarih 02:36

YANGIN KONTROL ALTINDA

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım daha sonra bir açıklama daha yaptı. Yangının Konak Mahallesi'nde çıktığını, Macun ve Çalkaya Mahallelerine sıçradığını söyleyen Yıldırım, "Üç mahallede çıkan yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok, bir ev zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi.

Tarih 02:27

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI SAHADA

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeye gelerek yangın hakkında belgi alıp ekipleri koordine etti. Alanya Belediyesi'nden yapılan paylaşımda Aliefendi Mahallesinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ihbarı üzerine ilgili ekiplerin bölgeye hareket ettikleri belirtilerek " Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in koordinesinde ekiplerimiz yangına hızlıca müdahalede bulunuyor. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için sahadayız." denildi.

Tarih 01:40

ALANYA'DA YANGIN: ELEKTRİK TEDBİR AMACIYLA KESİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.

Tarih 01:24

AKSU BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yangının Konak Mahallesi'nde çıktığını ve Macun ile Çalkaya mahallelerine sıçradığını söyledi.

Otluk ve kamışlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ettiğini dile getiren Yıldırım, "Yangında bir ev zarar gördü. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Yangın kısmen kontrol altına alındı ancak ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gündüz de evde otururken alevleri fark ettiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaya başladıklarını anlatan Gündüz, mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiğini kaydetti.

Tarih 00:01

ANTALYA AKSU'DA OTLUK ALANDA YANGIN

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nde ormanlık alana yakın otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

