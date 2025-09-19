Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.