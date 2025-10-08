Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı

Hindistan'da bulunan Kharastrota Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi. 57 yaşındaki Soudamini Mahala isimli kadın, timsaha yem oldu. Olaya şahit olanların ise elinden bir şey gelmedi.

KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 15:15

'da Kharastrota Nehri'nde yıkanan 57 yaşındaki Soudamini Mahala'ya bir timsah sinsice yaklaştı. Mahala'nın çevresindeki insanlar da durumdan habersizdi. Bir anda hamle yapan timsah, Mahala'yı suya çekti. O korkunç anlara tanık olanlar timsahın ölümcül pençesinden kadını kurtarmak için koştular fakat ellerinden bir şey gelmedi.

Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı

''ÇABALARIMIZ BOŞA GİTTİ''

Görgü tanıklarından biri, timsahın hamle yapıp Mahala'yı yakalamasıyla beraber nehrin içine sürüklediğini söyledi. Polis ise açıklamasında, olay esnasında orada olan insanların timsahı kovalasalar da başarılı olamadıklarını söyledi.

Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı

The Sun'ın haberine göre, olaya şahit olanlardan Naba Kidhore Mahala da ''Fark edince onu kurtarmak için harekete geçtik. Bütün çabalarımız boşa gitti'' dedi.

Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı
ETİKETLER
#ölüm
#hindistan
#güvenlik
#nehir
#Timsah Saldırısı
#Dünya
