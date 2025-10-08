Nehrin kenarında yıkanan kadın timsaha yem oldu! Korkunç anlara şahit olanlar çaresiz kaldı

Hindistan'da Kharastrota Nehri'nde yıkanan 57 yaşındaki Soudamini Mahala'ya bir timsah sinsice yaklaştı. Mahala'nın çevresindeki insanlar da durumdan habersizdi. Bir anda hamle yapan timsah, Mahala'yı suya çekti. O korkunç anlara tanık olanlar timsahın ölümcül pençesinden kadını kurtarmak için koştular fakat ellerinden bir şey gelmedi.

''ÇABALARIMIZ BOŞA GİTTİ''

Görgü tanıklarından biri, timsahın hamle yapıp Mahala'yı yakalamasıyla beraber nehrin içine sürüklediğini söyledi. Polis ise açıklamasında, olay esnasında orada olan insanların timsahı kovalasalar da başarılı olamadıklarını söyledi.

The Sun'ın haberine göre, olaya şahit olanlardan Naba Kidhore Mahala da ''Fark edince onu kurtarmak için harekete geçtik. Bütün çabalarımız boşa gitti'' dedi.