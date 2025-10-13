Ankara baraj doluluk oranı 13 Ekim! Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?

Kategoriler
Ankara baraj doluluk oranı vatandaşın gündeminde yer alıyor. 13 Ekim güncel baraj doluluk oranları ASKİ tarafından paylaşıldı.
ASKİ, Ankara'nın güncel anlık baraj doluluk oranını paylaştı. Ankara'da baraj doluluk oranı 12 Ekim itibarıyla %15,42 olarak belirlendi. Aktif doluluk oranı ise %3,92 olarak kaydedildi.
Barajların Toplam Hacmi: 1.585.393.000 m³
Barajlarımızdaki Su Miktarı:
12.10.2024: 553.125.000 m³
12.10.2025: 244.466.000 m³
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:
12.10.2024: 1.465.000 m³
12.10.2025: 1.332.580 m³
Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı: 572.326 m³
Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı: 309.303 m³
Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı: 450.951 m³
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:
12.10.2024: 49.740 m³
12.10.2025: 39.914 m³
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:
12.10.2024: 47.900 m³
12.10.2025: 48.400 m³
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı:
12.10.2024: 1.620.399 m³
12.10.2025: 1.477.754 m³
Barajlara Gelen Su Miktarı:
12.10.2024: 248.736 m³
12.10.2025: 217.186 m³
Toplam Doluluk Yüzdesi:
12.10.2024: 34,89 %
12.10.2025: 15,42 %
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:
12.10.2024: 364.168.000 m³
12.10.2025: 54.769.000 m³
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:
12.10.2024: 26,08 %
12.10.2025: 3,92 %
ASKİ, Ankara'nın yıllara göre baraj doluluk oranını paylaştı.