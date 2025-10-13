Ankara baraj doluluk oranı 13 Ekim! Ankara'nın kaç günlük suyu kaldı?

Ankara baraj doluluk oranı vatandaşın gündeminde yer alıyor. 13 Ekim güncel baraj doluluk oranları ASKİ tarafından paylaşıldı.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI 13 EKİM 2025

ASKİ, Ankara'nın güncel anlık baraj doluluk oranını paylaştı. Ankara'da baraj doluluk oranı 12 Ekim itibarıyla %15,42 olarak belirlendi. Aktif doluluk oranı ise %3,92 olarak kaydedildi.

Barajların Toplam Hacmi: 1.585.393.000 m³

Barajlarımızdaki Su Miktarı:

12.10.2024: 553.125.000 m³

12.10.2025: 244.466.000 m³

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:

12.10.2024: 1.465.000 m³

12.10.2025: 1.332.580 m³

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı: 572.326 m³

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı: 309.303 m³

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı: 450.951 m³

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:

12.10.2024: 49.740 m³

12.10.2025: 39.914 m³

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı:

12.10.2024: 47.900 m³

12.10.2025: 48.400 m³

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı:

12.10.2024: 1.620.399 m³

12.10.2025: 1.477.754 m³

Barajlara Gelen Su Miktarı:

12.10.2024: 248.736 m³

12.10.2025: 217.186 m³

Toplam Doluluk Yüzdesi:

12.10.2024: 34,89 %

12.10.2025: 15,42 %

Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:

12.10.2024: 364.168.000 m³

12.10.2025: 54.769.000 m³

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:

12.10.2024: 26,08 %

12.10.2025: 3,92 %

ANKARA YILLARA GÖRE BARAJ DOLULUK ORANI

ASKİ, Ankara'nın yıllara göre baraj doluluk oranını paylaştı.