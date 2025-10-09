Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Netflix, Şampiyonlar Ligi'ni istiyor! Yayın devi rotayı yeşil sahalara çevirdi

Netflix spor dünyasına dev bir adımla giriyor. Şampiyonlar Ligi yayın hakları için teklif verecek. Yayın devi, her turdan bir maçı küresel olarak yayınlamak için UEFA ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:10

Dijital yayıncılık devi 'in, canlı spor yayıncılığına yönelik ilk ciddi adımını atmaya hazırlandığı iddia edildi. The Times'ta yer alan habere göre şirket, 'nin küresel yayın hakları için teklif sunabilir. Söz konusu teklifin, her turdan yalnızca bir maçı kapsayacağı belirtiliyor.

'nın ise 2027-28 sezonundan itibaren medya hakları modelini değiştirmeyi planladığı biliniyor. Organizasyon, ulusal TV kanallarına olan bağımlılığı azaltarak uluslararası yayın platformlarını hedefliyor. Yapılacak değişiklikle birlikte UEFA'nın yıllık medya gelirlerinin 4,4 milyar eurodan en az 5 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.

Teknoloji firmaları arasındaki rekabetin artmasıyla gelirin daha da tırmanması olası görünüyor. Aslında sektördeki eğilim yeni değil. Amazon Prime Video, Avrupa'nın çeşitli pazarlarında haftalık Şampiyonlar Ligi maçlarını zaten yayınlarken, Apple ise Major League Soccer'ın (MLS) küresel haklarını elinde bulunduruyor.

Netflix, Şampiyonlar Ligi'ni istiyor! Yayın devi rotayı yeşil sahalara çevirdi

NETFLIX'İN CANLI SPOR ARENASINDAKİ GEÇMİŞİ

Netflix, spor alanındaki varlığını uzun süredir canlı etkinlikler yerine Drive to Survive ve Break Point gibi belgesellerle hissettiriyordu. Ancak son dönemde şirket, gerçek zamanlı yayınlara da adım attı. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı 65 milyondan fazla izlenirken, NFL maçı da platformun canlı yayın kapasitesini kanıtladı.

Şirket ayrıca 2027 ve 2031 yıllarında düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD yayın haklarını da güvence altına aldı. Atılan adımlar, Netflix'in hedefinin tek seferlik denemelerden daha fazlası olduğunu ve canlı spor yayınlarında kalıcı bir oyuncu olmayı amaçladığını gösteriyor.

Netflix, Şampiyonlar Ligi'ni istiyor! Yayın devi rotayı yeşil sahalara çevirdi

Yeni yayın ortaklıkları, UEFA ve Avrupa kulüpleri için uluslararası izleyici kitlesinden elde edilen gelirleri önemli ölçüde artırma potansiyeli taşıyor. Ancak bazı analistler, üst düzey kulüpler ile daha küçük olanlar arasındaki makasın açılabileceği konusunda uyarıyor.

UEFA ise ekosistemi daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla alt liglerdeki kulüplere dağıtılan "dayanışma ödemelerini" artıracağını belirtiyor. Fakat Netflix'in ihaleyi kazanıp kazanamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Manchester City maçı ne zaman oynanacak? GS Şampiyonlar Ligi maçları programı
Elon Musk Netflix'e savaş açtı: Aboneliklerinizi iptal edin!
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa
#netflix
#Canlı Spor
#Medya Hakları
#Dijital Yayıncılık
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.