Netflix, Şampiyonlar Ligi'ni istiyor! Yayın devi rotayı yeşil sahalara çevirdi

Dijital yayıncılık devi Netflix'in, canlı spor yayıncılığına yönelik ilk ciddi adımını atmaya hazırlandığı iddia edildi. The Times'ta yer alan habere göre şirket, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin küresel yayın hakları için teklif sunabilir. Söz konusu teklifin, her turdan yalnızca bir maçı kapsayacağı belirtiliyor.

UEFA'nın ise 2027-28 sezonundan itibaren medya hakları modelini değiştirmeyi planladığı biliniyor. Organizasyon, ulusal TV kanallarına olan bağımlılığı azaltarak uluslararası yayın platformlarını hedefliyor. Yapılacak değişiklikle birlikte UEFA'nın yıllık medya gelirlerinin 4,4 milyar eurodan en az 5 milyar euroya yükselmesi bekleniyor.

Teknoloji firmaları arasındaki rekabetin artmasıyla gelirin daha da tırmanması olası görünüyor. Aslında sektördeki eğilim yeni değil. Amazon Prime Video, Avrupa'nın çeşitli pazarlarında haftalık Şampiyonlar Ligi maçlarını zaten yayınlarken, Apple ise Major League Soccer'ın (MLS) küresel haklarını elinde bulunduruyor.

NETFLIX'İN CANLI SPOR ARENASINDAKİ GEÇMİŞİ

Netflix, spor alanındaki varlığını uzun süredir canlı etkinlikler yerine Drive to Survive ve Break Point gibi belgesellerle hissettiriyordu. Ancak son dönemde şirket, gerçek zamanlı yayınlara da adım attı. Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı 65 milyondan fazla izlenirken, NFL maçı da platformun canlı yayın kapasitesini kanıtladı.

Şirket ayrıca 2027 ve 2031 yıllarında düzenlenecek FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD yayın haklarını da güvence altına aldı. Atılan adımlar, Netflix'in hedefinin tek seferlik denemelerden daha fazlası olduğunu ve canlı spor yayınlarında kalıcı bir oyuncu olmayı amaçladığını gösteriyor.

Yeni yayın ortaklıkları, UEFA ve Avrupa kulüpleri için uluslararası izleyici kitlesinden elde edilen gelirleri önemli ölçüde artırma potansiyeli taşıyor. Ancak bazı analistler, üst düzey kulüpler ile daha küçük olanlar arasındaki makasın açılabileceği konusunda uyarıyor.

UEFA ise ekosistemi daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla alt liglerdeki kulüplere dağıtılan "dayanışma ödemelerini" artıracağını belirtiyor. Fakat Netflix'in ihaleyi kazanıp kazanamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.