"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın

Konya'da yaşayan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Yalman, Şanlıurfa'dan getirdiği incir fidanlarını apartman bahçesine dikti. Konya'da yetişmesi zor olarak bilinen incir ağaçları, ilk yıllarda koruma ile son iki yıldır ise korumasız bir şekilde büyüdü. İncir yetiştiğini görenler şaşırırken, Yalman topladığı meyveleri komşularına ve tanıdıklarına dağıtıyor.

DUYANLAR VE GÖRENLER ŞAŞIRDI

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan Yalman, ilk yıllarda soğuktan korumak için naylonla kapattığı incir ağaçlarının son iki yıldır hiçbir koruma yapılmadan meyve verdiğini söyledi. Konya'da incir yetiştiğini duyanların ve görenlerin şaşırdığını belirten Yalman, ağaçtan aldığı meyveleri komşularına ve tanıdıklarına dağıttığını belirtti.

İncirleri 4 sene önce Şanlıurfa'dan getirdiğini anlatan Mehmet Ali Yalman, "Herkes olmaz, ekme sulamaya bile değmez dedi. Ama denemek istediğim için dikmiştim. İlk 2 sene siyah bir naylonla soğuğa karşı biraz korudum. Ama geçen kış ve ondan önceki kış bir şey yapmadım. Gayet güzel bir şekilde meyve veriyorlar" dedi.

Yalman sözlerine şöyle devam etti:

"İleride bunları büyük bir yere dikmek istiyorum, şu an olmuyor. Şaşırdılar, güzel bulan çok oldu. Değişik bir şey, görmek istiyorlar. Konya'da böyle bir şeyi görünce sevindiler. 3 senedir meyve alıyoruz. Konya ikliminde olmaz denilen bir şey, yani çok şaşıran, 'ekmeyin boşuna' diyen oldu ama oluyor."

İncirin cinsinin patlıcan inciri olduğunu belirten Yalman, "Aslında Aydın'daki incirler gibi tozlama istemiyor. Kendi kendini tozlayabilen bir tür. Dikmek isteyenlerin yanında incir ağacı olmasına gerek yok, kendi kendine meyve verebilen bir ağaç. Getirdiğim ağaçları merak üzerine apartmanın bahçesine deneme amaçlı dikmiştim. Aldığım meyveleri komşulara, tanıdıklara dağıtıyorum" diye konuştu.