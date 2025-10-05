Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi Mehmet Ali Yalman, Şanlıurfa'dan getirdiği incir fidanlarını apartman bahçesine dikerek görenleri şaşırttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 10:56

'da yaşayan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Yalman, 'dan getirdiği fidanlarını apartman bahçesine dikti. Konya'da yetişmesi zor olarak bilinen incir ağaçları, ilk yıllarda koruma ile son iki yıldır ise korumasız bir şekilde büyüdü. İncir yetiştiğini görenler şaşırırken, Yalman topladığı meyveleri komşularına ve tanıdıklarına dağıtıyor.

"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın

DUYANLAR VE GÖRENLER ŞAŞIRDI

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan Yalman, ilk yıllarda soğuktan korumak için naylonla kapattığı incir ağaçlarının son iki yıldır hiçbir koruma yapılmadan meyve verdiğini söyledi. Konya'da incir yetiştiğini duyanların ve görenlerin şaşırdığını belirten Yalman, ağaçtan aldığı meyveleri komşularına ve tanıdıklarına dağıttığını belirtti.

"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın

İncirleri 4 sene önce Şanlıurfa'dan getirdiğini anlatan Mehmet Ali Yalman, "Herkes olmaz, ekme sulamaya bile değmez dedi. Ama denemek istediğim için dikmiştim. İlk 2 sene siyah bir naylonla soğuğa karşı biraz korudum. Ama geçen kış ve ondan önceki kış bir şey yapmadım. Gayet güzel bir şekilde meyve veriyorlar" dedi.

"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın

Yalman sözlerine şöyle devam etti:

"İleride bunları büyük bir yere dikmek istiyorum, şu an olmuyor. Şaşırdılar, güzel bulan çok oldu. Değişik bir şey, görmek istiyorlar. Konya'da böyle bir şeyi görünce sevindiler. 3 senedir meyve alıyoruz. Konya ikliminde olmaz denilen bir şey, yani çok şaşıran, 'ekmeyin boşuna' diyen oldu ama oluyor."

"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın

İncirin cinsinin patlıcan inciri olduğunu belirten Yalman, "Aslında Aydın'daki incirler gibi tozlama istemiyor. Kendi kendini tozlayabilen bir tür. Dikmek isteyenlerin yanında incir ağacı olmasına gerek yok, kendi kendine meyve verebilen bir ağaç. Getirdiğim ağaçları merak üzerine apartmanın bahçesine deneme amaçlı dikmiştim. Aldığım meyveleri komşulara, tanıdıklara dağıtıyorum" diye konuştu.

"Konya'da bu meyve yetişmez" dediler ama o başardı! Görenler ve duyanlar şaşkın
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da dehşet! 6 çocuğu diri diri yakmaya çalıştı: Mahallenin kabusu oldu
ETİKETLER
#şanlıurfa
#konya
#fidan
#incir
#Üniversite Öğrencisi
#Şehir Tarımı
#Başarı Hikaye
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.