TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi

Mısır'ın Luksor şehrinde 226 yıl önce keşfedilen Kral III. Amenhotep’in kraliyet mezarı yeniden açıldı. 20 yıllık restorasyonun ardından ziyaretçiler firavunun mezarını ziyaret etmeye başladı.

AA
05.10.2025
10:42
05.10.2025
11:42

'ın tarihi şehri Luksor'da firavun mezarı yeniden ziyaretçilere açıldı. Krallar Vadisi'ndeki açılış Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi tarafından, Luksor Valiliği ile Tarihi Eserler Yüksek Konseyi’nden üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi

20 YIL SONRA İLK

Yerel basında yer alan haberlere göre, 1799’da keşfedilen , UNESCO ve Japon hükümetinin desteğiyle yaklaşık 20 yıl süren ve bakım çalışmalarının ardından bugün ilk kez yeniden ziyarete açılacak.

Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi

Bakan Fethi, Mısır medyasına yaptığı açıklamada, Kral III. Amenhotep’in mezarının açılışının, ülkenin mirasını koruma ve yaşatma konusundaki büyük çabalarını yansıtan küresel bir etkinlik olacağını belirtti.

Fethi, restorasyon projesinin antik Mısır sanatının, sanatsal ve mimari ihtişamını yeniden ortaya çıkardığını ifade etti.

Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi

DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA MÜZESİ

Açılışın Luksor’un dünyanın en büyük açık hava müzesi olma konumunu pekiştireceğini belirten Fethi, arkeolojik alanların geliştirilmesi ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunulması için kapsamlı bir planın yürütüldüğünü belirtti.

Kral III. Amenhotep, eski Mısır’ın 18. Hanedanlık döneminde hüküm süren en önemli imar ve inşa krallarından biri olarak kabul ediliyor.

Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi

Luksor Tapınağı’nın en önemli bölümlerini yaptıran Amenhotep'in, Karnak Tapınağı’na da önemli eklemeler yaptığı ifade ediliyor. Amenhotep'in en ünlü eserleri arasında Memnon Heykelleri’nin yanı sıra Mısır genelinde yer alan birçok anıtsal yapı ve heykel bulunuyor.

Firavun mezarı açılıyor! 226 yıl önce keşfedildi

III. Amenhotep, Mısır'da MÖ. 1387-1348 yılları arasında hüküm sürmüştü. Amenhotep'in mezarı, göz alıcı süslemeleriyle dikkati çekiyor ve içinde (ölen kişinin bu dünyadan öbür dünyaya yolculuğunu anlatan kitap) İmi-Duat'tan metinler yer alıyor.

