22°
 Berrak Arıcan Baş

Batık gemideki servet karaya çıkarıldı! Resmen hazine fışkırıyor

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Treasure Coast bölgesinden batık hazine çıktı. 1715 yılında batan İspanyol Hazine Filosu'na ait gemiden servet fışkırdı. 310 yıl önce kasırga sebebiyle batan gemiden 1 milyon dolar değerinde sikke çıkarıldı.

Batık gemideki servet karaya çıkarıldı! Resmen hazine fışkırıyor
Batık gemiden çıktı. 'nın Treasure Coast bölgesinde 1715 yılında kasırga sebebiyle batan gemide servet yatıyordu. Uzun bir süredir hazinenin peşinde olan ekip en sonunda 1 milyon dolarlık gümüş sikke, 5 altın sikke ve diğer altın eserlere ulaştı.

Batık gemideki servet karaya çıkarıldı! Resmen hazine fışkırıyor

''NADİR VE OLAĞANÜSTÜ''

İspanyol İmparatorluğu'nun Altın Çağı'na ait tarihi parçaların aynı sandık içinde denizin dibine indiği düşünülüyor. Dailymail'in haberine göre uzmanlar, tek operasyon ile bu kadar sikkeye ulaşma durumunun oldukça nadir ve olağanüstü olduğunu söylüyor. Sikkelerin çoğu, Meksika, Peru ve Bolivya gibi İspanyol kolonilerinde basıldı ve üzerinde okunabilir tarihler ve darphane işaretleri var.

Batık gemideki servet karaya çıkarıldı! Resmen hazine fışkırıyor

''TARİFSİZ BİR MUTLULUK''

Queens Jewels şirketinin operasyonlar direktörü Sal Guttuso, inanılmaz keşfe dair şunları söyledi:

"Her bir buluntu, 1715 filosunun insan hikâyesine dair yeni bir parça sunuyor. Bu eserleri korumak ve incelemek, gelecek nesillerin tarihimizin bu bölümünü anlaması için çok değerli."

Keşif, Kaptan Levin Shavers ve ekibi tarafından "2025 Yaz Kurtarma Sezonu" sırasında M/V Just Right adlı gemiyle gerçekleştirildi. Kaptan Shavers, keşfin hissettirdiği duyguyu şöyle ifade etti:

"Böyle değerli bir şeyi kaybettiğinizi düşündüğünüzde, tekrar bulunmayacağını kabul edersiniz. Sonra bir anda karşınıza çıkması tarifsiz bir mutluluk."

Batık gemideki servet karaya çıkarıldı! Resmen hazine fışkırıyor

DEFİNE AVCILARININ UĞRAK MEKANI

Öte yandan Florida'nın Treasure Coast bölgesi, yıllardır define avcıları ve deniz arkeologları için büyük ilgi çeken bir bölge olmuştur. Buradaki çalışmalar, geçmişin gizemlerini günümüze taşıyarak hem tarihi hem de ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır.

