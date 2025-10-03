Doktorların el yazısı mahkemelik oldu, yasak geldi! Okunamayan rapor delil oldu

Hindistan'da doktorların el yazısı mahkemelik oldu. Tıbbi bir raporun hiçbir kelimesi okunamayınca mahkemeden yasak geldi. Punjab ve Haryana Yüksek Mahkemesi, doktorların reçete ve raporları okunaklı yazması gerektiğini hükmetti.

ARTIK DOKTORLAR DENETLENECEK

Mahkemeye sunulan, okunamayan el yazısıyla yazılan tıbbi rapor üzerine 'okunabilir reçete temek bir haktır' dendi. Doktorlara, reçeteleri ya da raporları büyük harflerle veya dijital ortamlarda düzenlemesi gerektiği bildirildi. Ayrıca devlet kurumlarına talimat verildi. Artık doktorlar denetlenecek. BBC'nin haberine göre, tıp fakültesi öğrencilerine de yazılarını geliştirmeleri konusunda dersler eklenmesi önerildi. Dijital reçetelerin yaygınlaşması için iki yıllık bir geçiş süresi öngörüldü.

''MAHKEMENİN VİCDANINI SARSACAK DÜZEYDE EL YAZISI''

Kararı açıklayan Yargıç Jasgurpreet Singh Puri, raporu incelediğinde tek bir kelimenin bile okunmadığını, bunun mahkemenin vicdanını sarsacak düzeyde olduğunu söyledi.

Doktorlar, yoğun iş temposunun kötü el yazısına yol açtığını ifade ederken uzmanlar ise okunaksız reçetelerin sadece estetik bir sorun olmadığını, hasta güvenliği için ciddi tehlike oluşturduğunu hatırlattı.