Ordudaki şişman generallere savaş açıldı: ABD Savaş Bakanı Hegseth'ten sert çıkış

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Amerikan ordusunda şişman general istemediğini söyledi. Sert açıklamalarda bulunan Bakan Hegseth, komutanlara kendi gündemini desteklemezlerse istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Hegseth, komutanlara, "Eğer bugün söylediğim sözler yüreğinizi sızlatıyorsa, o zaman onurlu olanı yapıp istifa etmelisiniz." dedi. Askerlerin kilolu görünümü eleştiren Hegseth, "Pentagon koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmek kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hegseth, sessizce oturan dinleyicilere, "Profesyonel olmayan görünüm dönemi sona erdi. Artık sakallı adam yok." diye seslendi.

''RÜTBENİZİ DE BIRAKIP GİDERSİNİZ''

ABD Başkanı Trump, 30 Eylül'de Beyaz Saray'dan törene katılmak üzere ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, eğer beğenmediği askeri liderler olursa anında görevden alacağını söyledi.

Trump, Hegseth ile birlikte katıldığı komutanlarla buluşmasında da, bir saatten fazla süren konuşması için kürsüye çıktığında bir espriyle söze başladı "Söylediklerim hoşunuza gitmiyorsa, odadan çıkabilirsiniz. Elbette rütbeniz de gider, geleceğiniz de." ifadelerini kullandı.