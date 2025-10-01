Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ordudaki şişman generallere savaş açıldı: ABD Savaş Bakanı Hegseth'ten sert çıkış

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, şişman generalleri Pentagon koridorlarında görmek istemediğini söyledi. Trump ise beğenmediği askeri liderleri anında görevden alacağını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 12:13

Savaş Bakanı Pete Hegseth, Amerikan ordusunda şişman general istemediğini söyledi. Sert açıklamalarda bulunan Bakan Hegseth, komutanlara kendi gündemini desteklemezlerse istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Hegseth, komutanlara, "Eğer bugün söylediğim sözler yüreğinizi sızlatıyorsa, o zaman onurlu olanı yapıp istifa etmelisiniz." dedi. Askerlerin kilolu görünümü eleştiren Hegseth, "Pentagon koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmek kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Hegseth, sessizce oturan dinleyicilere, "Profesyonel olmayan görünüm dönemi sona erdi. Artık sakallı adam yok." diye seslendi.

Ordudaki şişman generallere savaş açıldı: ABD Savaş Bakanı Hegseth'ten sert çıkış

''RÜTBENİZİ DE BIRAKIP GİDERSİNİZ''

ABD Başkanı , 30 Eylül'de Beyaz Saray'dan törene katılmak üzere ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, eğer beğenmediği liderler olursa anında görevden alacağını söyledi.

Ordudaki şişman generallere savaş açıldı: ABD Savaş Bakanı Hegseth'ten sert çıkış

Trump, Hegseth ile birlikte katıldığı komutanlarla buluşmasında da, bir saatten fazla süren konuşması için kürsüye çıktığında bir espriyle söze başladı "Söylediklerim hoşunuza gitmiyorsa, odadan çıkabilirsiniz. Elbette rütbeniz de gider, geleceğiniz de." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump Gazze Planı'na cevap için Hamas'a süre verdi: İmzalamazlarsa sonu çok üzücü olacak
ABD'de hükümet resmen kapandı! Temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durdu
ETİKETLER
#abd
#trump
#askeri
#Hegseth
#Silahlı Kuvvetler
#Görünüm
#Rütbe
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.