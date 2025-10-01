ABD'de hükümet resmen kapandı! Temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. ABD Kongresi geçici bütçe konusunda adım atana kadar federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara verecek.

2019'DAN BU YANA İLK KEZ KAPANIYOR

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.

Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı.

ABD Temsilciler Meclisi, 19 Eylül'de federal hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını onaylamıştı ancak senato, Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarıya onay vermemişti.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddetmişti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

ÇOK SAYIDA İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını belirterek bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Muhtemelen bir kapanma yaşanacağını söyleyen Trump, Demokratların yasa dışı göçmenlere ücretsiz sağlık hizmeti sunulmasını istediğini öne sürdü.

"VATANDAŞ OLMAYANLAR İÇİN İSTENEN HAKKA İZİN VEREMEYİZ"

Trump, bunun dünyanın dört bir yanından ülkeye ücretsiz sağlık hizmeti almak isteyenleri çektiğini belirterek "Hiçbir ülke bunu karşılayamaz. Bu yüzden, vatandaş bile olmayanlara sağlık hizmetleri için çok yüksek ücretler talep etmelerine izin veremeyiz. Çoğu zaman bu insanlar hapishanelerden, cezaevlerinden ve akıl hastanelerinden geliyorlar. Bunun olmasına izin veremeyiz. Bu yüzden büyük bir mücadele veriyoruz." diye konuştu.

"DEMOKRATLAR KAPANMA İSTİYOR"

Demokratların kapanma istediğini iddia eden Trump, "Biz kapanma istemiyoruz, çünkü şimdiye kadarki en harika dönemi yaşıyoruz. Kapanma sırasında çok sayıda insanı işten çıkarmak, (Demokratların) sevdikleri programları kesmek gibi geri dönüşü olmayan, onlar için kötü ve onlar tarafından geri döndürülemez şeyler yapabiliriz. Yani kapanmayla risk alıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, kapanma dolayısıyla sosyal yardımları da kesebileceklerini belirterek, bunu yapmak istemeyeceğini ancak dolandırıcılık, israf ve suistimal de istemediklerini dile getirdi.

Kapanmanın kaçınılmaz olup olmadığı ve Demokratlarla yapılan görüşmelerin nasıl geçtiğine yönelik soru üzerine Trump, "Hiçbir şey kaçınılmaz değil ancak muhtemelen öyle olacağını söyleyebilirim, çünkü yasa dışı göçmenlere sağlık hizmeti vermek istiyorlar ve bu da ülkemizdeki diğer herkesin sağlık hizmetlerini mahvedecek. Ben 'Bunu yapamayız' dediğimde onların birazcık bile taviz verdiklerini görmedim." dedi.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamazken federal hükümetin bu gece yarısı kapanma riski arttı.

Ülke kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, temel olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

750 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulundu.

CBO analizinde hükümetin kapanması durumunda her gün yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği ve bu çalışanlara geriye dönük maaş ödemesinin toplam günlük maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Ofisin analizinde, izne çıkarılan çalışan sayısının kapanmanın süresine ve bazı kurumların başlangıçta izne gönderilen çalışanları geri çağırıp çağırmamasına bağlı olarak günlük değişebileceği ifade edildi.

Askeri personelin ise kapanma sırasında çalışmaya devam etmesi gerektiği belirtilen analizde, diğer federal çalışanlar gibi maaşlarını bütçe geçtikten sonra alacakları belirtildi.

Analizde, Kongre üyelerinin maaşlarının Anayasa gereği zorunlu harcama kapsamında olduğu ve bu nedenle hükümet kapanması durumunda da maaşlarını almaya devam ettikleri aktarıldı.

KAPANMA EKONOMİYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hükümetin kapanmasının ekonomiye etkilerinin süresine ve kapsamına bağlı olduğu vurgulanan analizde, Ocak 2019'da sona eren 5 haftalık kısmi kapanma sırasında federal çalışanlara ödenecek maaşlar ile mal ve hizmet alımları için yapılan isteğe bağlı harcamalarda gecikmeler yaşandığı ve bazı federal hizmetlerin askıya alındığı hatırlatıldı.

Analizde, o dönemde 2018'in son çeyreği ile 2019'un ilk çeyreğinde reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) yaklaşık 3 milyar dolarlık kalıcı kayıp yaşandığı ve bunun yıllık GSYH'sinin yaklaşık yüzde 0,02'sine denk geldiği belirtildi.

Kapanmanın 2019'da kısa vadede özel sektörde mal ve hizmetlere yönelik toplam talebi azalttığı ve bunun GSYH'yi düşürdüğü kaydedilen analizde, federal çalışanların maaşlarının gecikmesinin özellikle maaşlarını alamayan çalışanlar arasında tüketici harcamalarını azalttığı aktarıldı.

Analizde, kapanma sırasında hangi ulusal park ve anıtların personelsiz işletilecek şekilde açık kalacağına yönetim tarafından karar verildiği ve bunun her kapanmada farklılık gösterdiği ifade edildi.