Filipinler'den sonra Endonezya'da da şiddetli deprem! Can kayıpları var

Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Cava Adası’nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,5 olarak kaydedildi.

ÜLKEDE 130 AKTİF YANARDAĞ VAR

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

FİLİPİNLER'DEKİ DEPREMDE CAN KAYBI

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde de Filipinler'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısı yapılmıştı.

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektriğin kesildiği duyuruldu. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'un haberine göre, polis yetkililerinden Jan Ace Elcid Layug, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.