 Selahattin Demirel

Filipinler'den sonra Endonezya'da da şiddetli deprem! Can kayıpları var

Filipinler'deki 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir şiddetli deprem de Endonezya'da yaşandı. Filipinler'deki sarsıntıda 5 can kaybı açıklanırken Endonezya'da kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

’da 6 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (), depremin Cava Adası’nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,5 olarak kaydedildi.

ÜLKEDE 130 AKTİF YANARDAĞ VAR

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

Filipinler'den sonra Endonezya'da da şiddetli deprem! Can kayıpları var

FİLİPİNLER'DEKİ DEPREMDE CAN KAYBI

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde de Filipinler'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve uyarısı yapılmıştı.

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektriğin kesildiği duyuruldu. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Filipinler'den sonra Endonezya'da da şiddetli deprem! Can kayıpları var

Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News'un haberine göre, polis yetkililerinden Jan Ace Elcid Layug, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'den sonra Endonezya'da da şiddetli deprem! Can kayıpları var

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in 'ateş çemberi' sallanıyor: Şiddetli deprem
