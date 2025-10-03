Dron krizi bu kez Almanya'da hava trafiğini durdurdu: Binlerce kişi havalimanında mahsur kaldı

Norveç ve Damimarka'da yaşanan dron krizi bu kez Almanya'yı vurdu. Ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Münih Havalimanı'nda, görgü tanıkları, dron gördükleri yönünde polise bilgi verdi. İlk başta tespit edilemeyen dron, 1 saat sonra polis ve havalimanı yetkililerince havalimanı üzerinde fark edildi. Ancak karanlık nedeniyle dron hakkında detaylı bilgi edinilemedi.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Yerel saat ile 22.30'dan itibaren Münih Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. Münih Havalimanı varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirildi. Münih Havalimanı kalkışlı 17 uçuşun da iptal edilmesiyle yaklaşık 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

Yolcular geceyi havalimanında geçirirken, yetkililer tarafından mahsur kalanlara kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandı. Yetkililer dron tehdidinin arkasında kimin olduğunu henüz tespit edemezken, havalimanı çevresine polis helikopterleri konuşlandırıldı. Münih Havalimanı'ndaki uçuşların gün içinde başlayabileceği belirtildi.

AVRUPA'DA DRON KRİZİ

Almanya'da geçtiğimiz hafta da Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali dahil olmak üzere kritik altyapılar üzerinde dronlar görülmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta Danimarka ve Norveç havalimanlarında da dron görülmesi üzerine Baltık ülkeleri alarma geçmişti. Danimarka 1-2 Ekim'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanları zirvesinin güvenliği için komşu ülkelerden yardım talep etmişti.

PUTİN ŞAKAYA VURDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı bir açıklamada, şakayla karışık şekilde "Danimarka üzerinde bir daha İHA uçurmayacaklarını" söylemişti.

Öte yandan Kremlin, resmi açıklamasında, hava sahası ihlali olaylarından sorumlu olmadığını belirtti.

Rus yetkililer daha önce; Polonya, Romanya, Estonya, Danimarka ve Norveç'te yaşanan olaylarla ilgileri olmadığını belirtmişti. Kremlin yetkilileri, kendilerine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille yalanlamıştı.