22°
Danimarka’da şüpheli dron alarmı! Aalborg Havalimanı hava trafiğine kapatıldı

Danimarka'da yer alan Aalborg Havalimanı, şüpheli dronların görülmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Polis, dronların kim tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunun bilinmediğini ancak fırsat bulunursa düşürüleceğini belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:23

’nın başkenti Kopenhag’daki Kastrup Havalimanı’nın (Kopenhag Havalimanı) şüpheli dronlar nedeniyle hafta başında geçici olarak havayolu trafiğine kapatılmıştı. Bu olayın yankıları devam ederken, ülkedeki bir başka havalimanında daha paniği yaşandı.

Danimarka’nın kuzeyindeki Aalborg Havalimanı, bölgede şüpheli dronların görülmesi üzerine geçici olarak hava trafiğine kapatıldı. Aalborg Havalimanı’nın sivil uçuşların yanı sıra askeri uçuşlar için de kullanılması nedeniyle Danimarka Silahlı Kuvvetleri’nin de olaydan etkilendiği açıklandı.

"FIRSAT BULURSAK DÜŞÜRECEĞİZ"

En az 3 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi. Bölge halkı için doğrudan bir tehlike olmadığını açıklayan polis, tedbir olarak havalimanı çevresinden uzak durma çağrısında bulundu.

Kuzey Jutland Polisi Başkomiseri Jesper Bjgaard Madsen, dronların kim tarafından ve hangi amaçla uçurulduğunun henüz kesin olarak bilinmediğini belirterek, "Eğer fırsat bulursak dronları düşüreceğiz" açıklamasını yaptı. Dronların şaka amacıyla uçurulmuş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirten polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

AVRUPA'DA GERİLİMİ YÜKSELTEN DRON PANİĞİ

Son haftalarda Estonya, Polonya ve Romanya, ’ya ait uçak ve dronların hava sahalarını ihlal ettiğini duyurmuş, ise bu tür eylemleri kınayarak, "Sorumluluk Rusya’ya ait. Bu tarz gerilimi tırmandırıcı eylemler derhal durdurulmalı" çağrısında bulunmuştu.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin hava sahalarını ihlal eden Rus uçaklarını düşürebileceğini ifade etmişti.

