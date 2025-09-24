Küresel Sumud Filosu'na saldırı! İsrail dronları bomba attı

İsrail’in ablukasını kırmak için Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, Girit Adası açıklarında saldırıya uğradı.

Sumud Filosu üstünde uçuş yapan insansız hava araçları bir tekneye bomba attı. Filoda ulunan tüm aktivistlerin iyi ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 2 gün önce yaptığı açıklamayla Küresel Sumud Filosu'nu tehdit etmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas tarafından organize edilen bu filo, Hamas'a hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur. İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek." denilmişti.

9-10 EYLÜL'DE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden 50'den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu'na ait iki gemi Tunus'tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.

Detaylar geliyor...