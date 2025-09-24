Menü Kapat
 Onur Kaya

Küresel Sumud Filosu'na saldırı! İsrail dronları bomba attı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusuna ait dronlar tarafından saldırı düzenlendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
03:57
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
04:07

’in ablukasını kırmak için ’ye doğru yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu, Girit Adası açıklarında saldırıya uğradı.

Sumud Filosu üstünde uçuş yapan insansız hava araçları bir tekneye bomba attı. Filoda ulunan tüm aktivistlerin iyi ve güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'na saldırı! İsrail dronları bomba attı

İSRAİL TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 2 gün önce yaptığı açıklamayla Küresel Sumud Filosu'nu etmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hamas tarafından organize edilen bu filo, Hamas'a hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur. İsrail, gemilerin aktif bir savaş bölgesine girmesine ve yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek." denilmişti.

Küresel Sumud Filosu'na saldırı! İsrail dronları bomba attı

9-10 EYLÜL'DE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden 50'den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu'na ait iki gemi Tunus'tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.

Detaylar geliyor...

ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#tehdit
#insansız hava aracı
#Küresel Sumud Filosu
#Deniz Ablukası
#Dünya
YORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
