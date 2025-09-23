Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Uluslararası havalimanında dron paniği! Hava trafiği durdu, polis akın etti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan uluslararası havalimanında dron paniği yaşandı. Birden fazla dronun görülmesiyle hava trafiği kapatıldı.

Uluslararası havalimanında dron paniği! Hava trafiği durdu, polis akın etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
09:52
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
09:52

'nın en büyük havalimanında dron paniği yaşandı. Kopenhag'ın hava sahasında bir anda görülen dronlar hava trafiğinin kapatılmasına neden oldu. Kopenhag polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Uluslararası havalimanında dron paniği! Hava trafiği durdu, polis akın etti

ÇOK SAYIDA POLİS AKTARILDI

Uçuş takip firması Flightradar 24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
#güvenlik
#Danimarka
#Dron
#Kopenhag Havalimanı
#Havayolu Trafiği
#Dünya
