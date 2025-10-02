Menü Kapat
Hava Durumu
18°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Havalimanında panik anları: İki uçak taksi sırasında çarpıştı!

ABD New York LaGuardia Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait 2 uçak taksi sırasında çarpıştı. Kazada bir kabin görevlisi yaralandı. Delta Air Lines'tan kazaya ilişkin açıklama geldi.

New York'ta bulunan LaGuardia Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait 2 uçak taksi yolunda çarpıştı. Kaza sırasında iki uçak da düşük hızdaydı, bu yüzden çok sayıda kişinin yaralanmasının önüne geçildi, bir kabin görevlisi hafif olarak yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya, Charlotte’tan gelen 5047 sefer sayılı uçuş ile Roanoke’a gitmek üzere hazırlanan 5155 sefer sayılı uçuşun karıştığı bildirildi.

Ön bilgilere göre, uçuş 5155’in kanadının, uçuş 5047’nin gövdesine temas ettiği belirtildi.

Havalimanında panik anları: İki uçak taksi sırasında çarpıştı!

UÇAKLARDA TOPLAM 93 KİŞİ VARDI

Uçuş 5155’te 28 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 32 kişi, uçuş 5047’de ise 57 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 61 kişi bulunuyordu. CBS News'in haberine göre, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yolcular, uçaklardan güvenli bir şekilde indirildi ve otobüslerle terminale taşındı.

Havalimanında panik anları: İki uçak taksi sırasında çarpıştı!

DELTA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Delta’dan yapılan açıklamada, “New York-LaGuardia’daki ekibimiz, çarpışma sonrası yolcularımızın güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor. Yetkili makamlarla iş birliği yaparak olayın nedenlerini inceleyeceğiz. Güvenlik her şeyin önündedir. Yolcularımızdan bu yaşanan deneyim için özür dileriz” denildi.

