Muhteşem manzaralı yerde yaşa bir de üzerine para al! Nüfus için teşvik projesi

İsviçre'de bulunan Valais kantonuna bağlı Albinen köyü Alp Dağları'na bakan muhteşem bir yerleşim yeri. Fakat son yıllarda nüfusu ciddi şekilde azaldı. Nüfusun azalmasını önlemek isteyen yetkililer harekete geçti. Köydeki nüfusu artırmak amacıyla burada yaşamaya başlayanlara para verilecek. Üstelik ailedeki her yetişkin için belirli bir fiyat var.

İKİ YETİŞKİN BİR ÇOCUK İÇİN 3 MİLYON TL

Projeye göre, köye yerleşmeyi kabul eden her yetişkine 25 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 1.2 milyon TL), her çocuğa ise 10 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 500 bin TL) veriliyor. Yani iki yetişkin ve bir çocuktan oluşan bir aile, toplamda 60 bin İsviçre Frangından (yaklaşık 3 milyon TL) fazla ödeme alabiliyor. Fakat programın amacına ulaşması için belirli şartlar mevcut.

PARAYI ALMAK İÇİN ŞARTLAR

Albinen köyünde yaşayama başlayacak olanların 45 yaşını geçmemiş olması isteniyor. Dailymail'in haberine göre, en az 10 yıl köyde kalıcı olmaları bekleniyor bu yüzden 10 yıl ikamet etme taahhüdü isteniyor. Burada yaşayacak kişilerin en az 200 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 10 milyon TL) değerinde bir ev satın almaları ya da inşa etmeleri gerekiyor. Eğer 10 yıl dolmadan bölgeden ayrılma durumu olursa verilen paranın geri ödenmesi gerekli.