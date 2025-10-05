Huawei, Apple'ın ultra ince iPhone Air modeline rakip olacak yeni telefon üzerinde çalışıyor

Huawei, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirebilecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, Apple'ın iPhone Air modeline doğrudan rakip olacak ultra ince bir akıllı telefon geliştirdiği öne sürülüyor. Çinli teknoloji yayını IT Home'un paylaştığı sızıntılara göre cihaz, Mate 80 serisine ait olacak ve "Mate 80 Air" adını taşıyacak.

İNCELİK REKABETİ KIZIŞIYOR

Teknoloji dünyasında "incelik yarışı" hız kesmeden devam ediyor. Apple'ın iPhone Air modeli, 5,5 milimetrelik kasasıyla büyük ilgi toplarken, Samsung da Galaxy S25 Edge ile 5,8 milimetre kalınlıkta bir alternatif sunmuştu.

Ancak sektör kaynakları, Samsung'un modeliyle pil ömrü ve kamera performansı açısından beklentilerin altında kaldığını belirtiyor. Huawei ise hem estetik hem de teknik güç bakımından iddialı bir denge yakalamayı hedefliyor.

GÜCÜNÜ KİRİN 9030 ÇİPİNDEN ALACAK

Yeni Mate 80 Air, Huawei'nin tamamen kendi geliştirdiği Kirin 9030 5G çipiyle donatılacak. Şirket yeni işlemci sayesinde amiral gemisi seviyesinde bir performans vaat ediyor. Ek olarak 2 terabayta kadar depolama alanı sunulması bekleniyor. Böylece kullanıcılar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, uygulamalar ve medya dosyaları için alan sıkıntısı yaşamayacak.

Donanım tarafındaki bir diğer önemli yenilik, cihazın tamamen eSIM tabanlı olacak şekilde tasarlanması. Yani fiziksel SIM kart yuvası bulunmayacak. Huawei aynı zamanda kullanıcıların hatlarını kolayca yönetebilmesi için özel bir eSIM yönetim arayüzü geliştiriyor.

iPhone Air

Huawei yeni modelin tasarımında 5,5 milimetreden daha ince bir gövde hedefliyor. Şirketin mühendisleri, bu derece kompakt bir yapıda bile güçlü pil performansı sunabilmek için özel silikon pil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Cihazın geliştirme ve test süreci halen devam ediyor. Şirket içi kaynaklara göre lansman, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek.