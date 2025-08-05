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 | Ömer Faruk Dogan

Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: Hediyeler ile geliyor

Huawei, amiral gemisi Pura serisinin yeni üyesi Pura 80 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. İşte Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri.

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Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: Hediyeler ile geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:55

Huawei, haziran ayında tanıttığı yeni amiral gemisi Pura 80 ailesini Türkiye'ye getirdi. Serinin, donanımsal anlamdaki performansı bakımından ortanca modeli olan Pura 80 Pro şirketin resmi online mağazasında listelenmeye başladı. İşte Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı ve tüm detaylar...

Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: Hediyeler ile geliyor

HUAWEI PURA 80 PRO KAÇ TL?

Pura 80 ailesi; Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra olmak üzere dört modelden oluşuyor. Güçlü donanımı, geliştirilmiş sistemleri ve farklı renk seçenekleri ile dikkat çeken Pura 80 Pro, Huawei'nin web sitesine göre 68 bin 999 TL'ye satışa sunuldu.

Ancak lansman dönemine özel fırsatlar, telefonun fiyatını nispeten daha cazip hale getiriyor. 2 Ağustos'a kadar sürecek ön sipariş kampanyası kapsamında, sadece 99 TL ön ödeme ile 9.999 TL'lik indirim kazanmak mümkün. Ayrıca Huawei, yeni modelini tercih edecek kullanıcılar için kapsamlı bir ön sipariş kampanyası başlattı.

Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: Hediyeler ile geliyor

Kampanya kapsamında:

  • 15.998 TL değerinde Huawei Watch GT 5 Pro akıllı saat hediye ediliyor.
  • 100W SuperCharge şarj cihazı ücretsiz olarak sunuluyor.
  • Huawei Care+ ekran koruma sigortası ile cihaz güvence altına alınıyor.
  • 10 kat BolPara Puan kazanma fırsatı sağlanıyor.
  • Kampanya sayfasında yorum yapanlara Huawei Band 8 akıllı bileklik hediye ediliyor.
Huawei Pura 80 Pro Türkiye fiyatı açıklandı: Hediyeler ile geliyor

HUAWEI PURA 80 PRO ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

  • Ekran: 6.8 inç OLED, 2848 × 1276 piksel, 1 - 120 Hz (değişken), 3000 nit parlaklık
  • İşlemci: Kirin 9020
  • Arka kamera kurulumu: 50 Megapiksel ana kamera (1 inç sensör, OIS destekli) + 48 Megapiksel telefoto-makro lens + 40 Megapiksel ultra geniş açı kamera
  • Ön kamera: 13 MP, F2.0 diyafram açıklığı
  • Batarya kapasitesi: 5170 mAh
  • Kablolu şarj: 100W hızlı şarj
  • Kablosuz şark: 80W hızlı şarj
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Sıkça Sorulan Sorular

Huawei Pura 80 Pro ön sipariş kampanyası ne zamana kadar geçerli?
Kampanya 2 Ağustos tarihine kadar devam ediyor.
ETİKETLER
#huawei
#kamera
#Teknoloji
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