Kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Sokak ortasında meydan dayağı

Bursa’da iddiaya göre, petshopta çalışan bir kişi, alışveriş için gelen küçük yaştaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu. İşletmeden ayrılan kız, durumu ailesine bildirdi. Öfkeyle iş yerine gelen çocuğun yakınları, işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüpheli sokak ortasında meydan dayağı yedi. 'Yapmayacağım abi" diyerek yalvaran şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

