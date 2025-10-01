Menü Kapat
Üniversitede taciz skandalı! Mesajları görünce rektörlüğe bildirdi

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde taciz skandalı! Öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve dosyası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilen öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiği kesildi. Ayrıca YÖK tacizci öğretim görevlisi için en ağır cezanın belirlenmesini talep etti.

2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yaşandı. Öğretim görevlisi M.B.'nin içerikli mesajlar attığını öğrencisi yönetimine

Üniversitede taciz skandalı! Mesajları görünce rektörlüğe bildirdi

ÖĞRENCİSİNE SAPKIN MESAJLAR ATTI

İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi. Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı.

Üniversitede taciz skandalı! Mesajları görünce rektörlüğe bildirdi

GÖREVDEN ALINMASI İSTENDİ

Üniversite tarafından yapılan tahkikattın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında 'kamu görevinden çıkarma' teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Üniversite yönetimi tarafından sürecin hassas ve tüm detaylarıyla ilerledi öğrenilirken bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi.

Üniversitede taciz skandalı! Mesajları görünce rektörlüğe bildirdi
