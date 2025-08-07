Bisikletli tacizci kahvaltı yaparken paketlendi!

Konya'nın Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi'nde 30 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde marketten ekmek aldıktan sonra evine doğru yürüyen S.D. isimli kadın, bisikletli şahsın tacizine uğradı.

S.D.'nin çevredekilerden yardım istemesi üzerine şüpheli, olay yerinden bisikleti ile hızla kaçtı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

KAHVALTI SOFRASINDA YAKALANDI

Mağdur kadın ile görüşme yapan polis ekipleri toplanan bilgiler sonrası şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgede 96 farklı noktadan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonrası bisikletli şahsın 3 farklı suç kaydı bulunan 27 yaşındaki 2 çocuk babası İ.S. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adrese yapılan baskında şüpheli kahvaltı yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

"PİŞMANIM, BİR DAHA YAPMAM"

Emniyete götürülen şüpheli İ.S.'nin, "Olay günü gece mesaisinden çıktım. Sokakta gezmeye başladım. Marketten çıkan kadını fark ettim, bisikletle yanına yaklaşıp olayı gerçekleştirdim. Bir anlık şeytana uydum. Pişmanım, bir daha yapmam" diye kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.