SON DAKİKA!
Gündem
Taciz davasına müdahil olunmadı iddiası! Bakanlıktan net cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı Bakanlık iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Taciz davasına müdahil olunmadı iddiası! Bakanlıktan net cevap
'ndan bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı' yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlık bu iddiayı yalanladı.

Taciz davasına müdahil olunmadı iddiası! Bakanlıktan net cevap

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu dava süreciyle ilgili 14 Ağustos tarihinde itiraz ettiklerini ve davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip edildiği belirtildi.

Taciz davasına müdahil olunmadı iddiası! Bakanlıktan net cevap

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan bakanlığımızın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu mesnetsiz iddialara yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14 Ağustos 2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Bakanlığımızı karalamak amacıyla yapılan bu tip yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Bakanlık olarak hiçbir talep beklemeden ve taraflarının kim olduğuna bakmadan tüm şiddet ve istismar davalarına müdahil olmaya ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz. Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız."

https://x.com/tcailesosyal/status/1973680214149664860

#iddialar
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kamuoyu
#Taciz Davası
#Yasal Haklar
#Gündem
