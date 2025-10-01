Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramayı bitirdi mi? Ses getiren iddiaya açıklama var

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sonlandırarak sondaj ve sismik araştırma gemilerini çektiği iddiası ortaya atıldı. Atılan iddia, İletişim Başkanlığı'na harekete geçirdi. Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddia üzerine açıklamada bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramayı bitirdi mi? Ses getiren iddiaya açıklama var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 19:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'nin 'deki ve sismik araştırma gemilerini geri çektiğine dair haberle ilgili açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan bu iddiaların ürünü olduğu belirtildi.

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramayı bitirdi mi? Ses getiren iddiaya açıklama var

"PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA PLANLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR"

Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsat sahalarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini planlı şekilde sürdürdüğü ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, 23 Eylül 2025 günü BM 80. Genel Kurulu'na yaptığı hitabında, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de haklarını en güçlü şekilde koruyacağını ve Türkiye ile KKTC'yi dışlayan projelerin asla başarılı olamayacağını hatırlatmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yakın dönemde filosuna iki yeni sondaj gemisi kattığını duyurmuş, Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını bir kez daha vurgulamıştır.

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aramayı bitirdi mi? Ses getiren iddiaya açıklama var

Tüm bu faaliyetler ülkemizin ekonomik çıkarlarını önceliklendirecek şekilde kesintisiz sürdürülmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin 'Mavi Vatan' konusundaki kararlılığını hedef alan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1973410011993767944

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MSB'den Gazze için yola çıkan Sumud Filosu açıklaması: Tahliye edildiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Suriye mesajı! 'Dejavuya izin vermeyiz'
ETİKETLER
#Türkiye
#dezenformasyon
#kktc
#doğu akdeniz
#sondaj
#Petrol Arama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.