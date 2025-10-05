Menü Kapat
20°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Herkesin korktuğu gassallığı onlar severek yapıyor! Kadın gassalları duyanlar şaşkına dönüyor

Gaziantep'te cenazeleri son yolculuklara hazırlayan kadın gassallar herkesin korktuğu bu mesleği nasıl yaptıklarını anlattı. Yakınlarının bile alışamadığını belirten kadın gassallar yabancılardan gördükleri tepkileri açıkladı.

Türkiye'de son yıllarda dijital bir platformda yayınlanan diziyle yazılı ve görsel basında gündem olan gassallık, en çok merak edilen meslekler arasında yer alıyor. Daha önceleri herkesin çekinerek yaklaştığı, mesleğini yadırgadığı, yakınlarının bile alışamadığı gassallar, yayınlanan dizi ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Erkeklerin zorlanarak yaptığı mesleği büyük bir özveriyle yapan 'teki kadın gassallar ise bazen yakınlarının bile yaklaşamadığı cenazeleri son yolculuklarına özenle hazırlamaya devam ediyor. Kadın gassallar, yıllardır yaptıkları mesleklerinin bilinmeyenlerini ve unutamadıkları anları ise ilginç sözlerle anlattı.

Herkesin korktuğu gassallığı onlar severek yapıyor! Kadın gassalları duyanlar şaşkına dönüyor

ACILARA ORTAK OLMAK HOŞUMA GİDİYOR

Gaziantep Asri Mezarlık'taki büyükşehir belediyesine bağlı gasilhanede 5 yıldır özveriyle mesleğini yapan kadın gassal Fehime Erdoğan, işini severek yaptığını belirterek, "Bu mesleğe 5 yıl önce başladım. Bu mesleği yapmak, insanlara yardımcı olmak, insanların halinden anlamak ve o an acılarına ortak olmak hoşuma gidiyor. Güzel bir meslek, herkesin yapması ve bu meslekten korkmaması gerek. Şuan bu mesleği yapmak isteyen çok kişi var" dedi.

Herkesin korktuğu gassallığı onlar severek yapıyor! Kadın gassalları duyanlar şaşkına dönüyor

"DEPREMDE ÇOK ETKİLENDİM"

Mesleğini yaparken çok etkilendikleri anlar olduğunu da belirten gassal Fehime Erdoğan, "Özellikle deprem döneminde mesleğimi yaparken çok etkilendim. Her türlü cenaze gördük. Unutamadığımız çok an oluyor ama alışıyoruz. Ben özellikle genç ölülerden ve çocuklardan çok etkileniyorum. Yaşanmışlıklar ve tanıdık eş, dost, akraba ölümlerinden de çok etkileniyoruz bu işi yaparken. Bunun dışında bazen vücut bütünlüğü bozulmuş, parçalanmış de geliyor. Onlar da bizi çok etkiliyor ama işimizin gereğini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Herkesin korktuğu gassallığı onlar severek yapıyor! Kadın gassalları duyanlar şaşkına dönüyor

"'YAPTIĞIN YEMEĞİ YEMEM' DİYENLER OLDU"

Mesleğine yönelik olumlu ve olumsuz çok tepki aldığını da ifade eden Erdoğan, "İlk zamanlar çevremden çok olumsuz tepki aldım, 'bu mesleği nasıl yapıyorsun başka meslek yok mu?', 'senin yaptığın yemekleri yemem' gibisinden çok söyleyen oldu. Tam tersi olarak 'ne güzel mesleğiniz var', 'size saygı duyuyorum' diyen de çok oluyor. Bunlar ister istemez bizi etkiliyor ama ben yine de işimi severek yapıyorum" ifadelerine yer verdi.

Herkesin korktuğu gassallığı onlar severek yapıyor! Kadın gassalları duyanlar şaşkına dönüyor

"12 YILDIR İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Gaziantep'te 12 yıldır gassallık yaptığını söyleyen ve ilk başlarda çevresinden çok olumsuz tepki aldığını belirten gassal Bedriye Çopur ise "Bence gassallık çok güzel ve kutsal bir meslek. Ben 12 yıldır işimi severek yapıyorum. Çevrem ilk başlarda beni ve mesleğimi çok yadırgadı. Çok kez 'elinden yemek yemeyiz, 'huylanıyoruz' gibi çok şeyler söylendi ama sonradan alıştılar" şeklinde konuştu.

Herkesin korktuğu gassallığı onlar severek yapıyor! Kadın gassalları duyanlar şaşkına dönüyor

"AİLELERLE ACILARINI PAYLAŞIYORUZ"

Cenaze yıkarken çok kez etkilendiği çok anlar olduğunu da belirten Çopur, "Ben özellikle genç cenazelerden çok etkileniyorum. Her seferinde çok kötü oluyorum. Çoğu zaman o ailelerle birlikte o acıları biz de yaşıyoruz. Depremde de çok etkilenmiştim. Benim annem vefat, o yüzden ne zaman bir yaşlı cenaze gelse annemi hatırlıyorum. Gençler öldüğü zaman kendi çocuklarım geliyor aklıma ve çok kötü oluyorum. Psikolojik olarak çöktüğümüz, yıkıldığımız çok an oluyor" diye konuştu.

