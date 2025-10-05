Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Polisten kaçtı kaza yaptı! Yaralandığı halde yine de kaçtı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motor sürücüsü kaçarken kaza yaptı. Kaldırıma çarpıp sürüklenen sürücü yaralandığı halde motosikletini bırakıp kaçtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Polisten kaçtı kaza yaptı! Yaralandığı halde yine de kaçtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 10:28

Polis ekiplerinin Manavgat Çakal Deresi mevkiinde uygulama yaptığı sırada, karşı şeritten istikametine seyir halindeki plakasız motosikletin sürücüsü trafik polislerinin gözleri önünde motosikletin önünü kaldırdıktan sonra hızla uzaklaştı.

Polisten kaçtı kaza yaptı! Yaralandığı halde yine de kaçtı

200 METRE SONRA KAZA YAPTILAR

Trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak uzaklaşan motosiklet sürücçüsü yaklaşık 200 metre ileride devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralanmalarına rağmen hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

Polisten kaçtı kaza yaptı! Yaralandığı halde yine de kaçtı

42 BİN TL CEZA UYGULANDI

Motosikletin kaza yapmasının ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, motosiklet sahibine plaka takmamak, ayna takmamak, abartılı egzoz kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, muayenesizlik ve ikazlara uymamaktan toplam 42 bin 908 TL para cezası uygularken, trafikten men edilen motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Polisten kaçtı kaza yaptı! Yaralandığı halde yine de kaçtı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul barajlarında son durum! Sağanak barajlara yaramadı: Kritik seviyede
Burdur Çeltikçi’de ambulans ile otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
ETİKETLER
#trafik polisi
#ceza
#antalya
#motosiklet kazası
#Trafik Kuralları Ihlali
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.