İstanbul barajlarında son durum! Sağanak barajlara yaramadı: Kritik seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe megakent için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da sağanak yağış dün etkisini gösterdi.
Uzun bir aradan sonra şiddetli sağanak etkisi altında kalan İstanbul'da önümüzdeki hafta içi de aralıklı olarak yağış görünüyor.
Peki sağanak sonrası İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranı ne oldu? İSKİ verilerine göre; sağanak sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı düştü. İSKİ verilerine göre; 4 Ekim tarihinde yüzde 27,61 olan doluluk oranı 5 Ekim'de 27,28 olarak ölçüldü.
İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum:
AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; İstanbul'un salı günüyle birlikte yeniden yağışların etkisi altına gireceği bildirildi. Megakentte etkili olacak sağanak yağış sonrası sıcaklıkların düşeceği de aktarıldı.