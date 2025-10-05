İstanbul barajlarında son durum! Sağanak barajlara yaramadı: Kritik seviyede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe megakent için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da sağanak yağış dün etkisini gösterdi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SÜRECEK

Uzun bir aradan sonra şiddetli sağanak etkisi altında kalan İstanbul'da önümüzdeki hafta içi de aralıklı olarak yağış görünüyor.

SAĞANAK BARAJLARA YARAMADI

Peki sağanak sonrası İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranı ne oldu? İSKİ verilerine göre; sağanak sonrası İstanbul barajlarının doluluk oranı düştü. İSKİ verilerine göre; 4 Ekim tarihinde yüzde 27,61 olan doluluk oranı 5 Ekim'de 27,28 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum:

Ömerli Barajı: 17,73

Darlık Barajı: 41,74

Elmalı Barajı: 50,74

Terkos Barajı: 33,56

Alibey Barajı: 15,86

Büyükçekmece Barajı: 31,69

Sazlıdere Barajı: 29,85

Istrancalar Barajı: 22,46

Kazandere Barajı: 2,3

Pabuçdere Barajı: 14,26

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; İstanbul'un salı günüyle birlikte yeniden yağışların etkisi altına gireceği bildirildi. Megakentte etkili olacak sağanak yağış sonrası sıcaklıkların düşeceği de aktarıldı.

https://x.com/ibbAkom/status/1974719624462918057