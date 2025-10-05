AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Kış erken geliyor: Bu günlere dikkat

AKOM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'u uyardı. Megakentte haftanın ilk günü hariç, diğer günler lodosun da etkisiyle kuvvetli sağanaklar görülmesi bekleniyor. Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüşler yaşanacak. Hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek.

SAĞANAK, LODOS, SERİN HAVA

Megakentte sağanak, lodos ve serin havanın hakim olacağını bildirilirken, AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da yeni haftanın (Pazartesi hariç) serin ve yağışlı geçmesi, sıcaklıkların 15-21°C civarında seyretmesi beklenmektedir.

Zaman zaman rüzgarın güneyli yönlerden (Lodos) aralıklarla fırtına şeklinde (30-55 km/s) esmesi nedeniyle yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.