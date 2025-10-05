Menü Kapat
Hava Durumu
20°
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Kış erken geliyor: Bu günlere dikkat

AKOM yaptığı son açıklamada, İstanbul'u bekleyen sağanak yağış için alarm verdi. Megakentte salı günü başlayacak sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. İşte detaylar...

AKOM sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'u uyardı. Megakentte haftanın ilk günü hariç, diğer günler lodosun da etkisiyle kuvvetli sağanaklar görülmesi bekleniyor. Sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüşler yaşanacak. Hava sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek.

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Kış erken geliyor: Bu günlere dikkat

SAĞANAK, LODOS, SERİN HAVA

Megakentte , ve serin havanın hakim olacağını bildirilirken, AKOM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da yeni haftanın (Pazartesi hariç) serin ve yağışlı geçmesi, sıcaklıkların 15-21°C civarında seyretmesi beklenmektedir.
Zaman zaman rüzgarın güneyli yönlerden (Lodos) aralıklarla fırtına şeklinde (30-55 km/s) esmesi nedeniyle yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı! Kış erken geliyor: Bu günlere dikkat
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yeni haftada sağanak yağış geliyor
Antalya’da hortum ve sağanak, çatıları söktü, sokakları göle döndürdü
