İstanbul'da mide bulandıran görüntü! Dereden adeta zift akıyor

İstanbul Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere adeta çöp kutusu olarak kullanılıyor. Dereye; moloz yığını, çöp, koltuktan araba lastiğine kadar bir çok atı bırakılmış durumda...

DERENİN RENGİ SİYAHA DÖNDÜ

Ekiplerin uzun süredir temizlemediği derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, çevresinde ise ağır lağım kokusu var. Şehrin içinde atıl kalmış bölgeden geçen dere çevresinde sanayi atıklarını da göle taşıyor.