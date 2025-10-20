Ecogreen Enerji halka arz kaç lot verir 2025? Ne zaman talep toplayacağı belli oldu

22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplayacak olan hisse Ana Pazar'da işlem görecek. Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber gelirken kaç lot vereceği de merak edildi.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR 2025?

Ecogreen Enerji Holding halka arzının lot miktarı henüz belli olmazken talep toplama sürecinin ardından açıklanacak olan halka arz sonuçları ile beraber belli olacak. Şu an için lot miktarı netleşmezken olası lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL

- 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL)

- 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL)

- 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL)

- 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka açıklık oranı %20,37 olan hissenin talep toplama tarihleri belli oldu. Hisse, 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. Sürecin sona ermesinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak. Binlerce yatırımcı heyecanla halka arz tarihlerini bekliyor. Hissenin halka arz büyüklüğü ise 1.1 Milyar TL olarak belirlendi.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hisse, 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek. Sürecin sona ermesinden kısa süre sonra sonra ise sonuçlar açıklanacak. Sonuçlarla beraber işlem görme tarihi de belli olacak. Genelde talep toplama sürecinin ardından kısa süre içerisinde süreç belli oluyor.